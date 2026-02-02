قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تحويل النشاط السكني إلى تجاري.. حالات إنهاء العلاقة بين المالك والمستأجر
المكسيك تتحدى الضغوط الأمريكية وتتعهد بإرسال مساعدات عاجلة إلى كوبا
إزالة العقار المائل في المحلة.. ومحافظ الغربية يقطع زيارته للقاهرة
هل يجوز التصرف في البضائع المعفاة جمركيا؟.. القانون يجيب
طقس اليوم.. الأرصاد تحذر من رياح مثيرة للأتربة وانخفاض بالرؤية الأفقية
وفاة نجل شقيق محمد حسين طنطاوي
الرورو المصري الإيطالي.. ممر أخضر يفتح أبواب أوروبا أمام الصادرات المصرية
فصل الكهرباء عن هذه المناطق بكفر الشيخ.. الأماكن والمواعيد
تحركات دبلوماسية مكثفة.. إدارة ترامب منفتحة على مفاوضات مع إيران واجتماع محتمل في أنقرة
متحدث الصحة: دليل إرشادي جديد ينظم خدمات العلاج على نفقة الدولة
سعر كرتونة البيض اليوم الاثنين 2 فبراير 2026 بعد الزيادة الأخيرة
الحبس وغرامة 300 ألف جنيه.. عقوبة تلفيق صور وفيديوهات خادشة لآخرين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

هل يجوز التصرف في البضائع المعفاة جمركيا؟.. القانون يجيب

تعبيرية
تعبيرية

تضمن قانون الجمارك، عدة ضوابط وآليات  للتصرف في البضائع المعفاة جمركيًا، يأتي ذلك بهدف تنظيم إجراءات الإفراج عنها وضمان الالتزام بالقوانين واللوائح الجمركية.


كما تأتي هذه الضوابط في إطار تعزيز الرقابة ومكافحة التلاعب أو الاستغلال غير القانوني للإعفاءات الجمركية، بما يضمن حماية الاقتصاد وسلاسة حركة التجارة.


وطبقا لنص القانون ، يحظر التصرف في البضائع المعفاة سواء كان الإعفاء كاملاً أو جزئيا أو بتخفيضات في التعريفة الجمركية بأي نوع من أنواع التصرفات الناقلة للملكية لغير الأشخاص أو الجهات التي تتمتع بذات الإعفاء.


كما حظر القانون أيضا استعمال هذه البضائع فى غير الأغراض التي تقرر الإعفاء أو التخفيض من أجلها إلا بعد موافقة المصلحة وسداد الضريبة الجمركية وجميع الضرائب والرسوم الأخرى حال استحقاقها، وفقًا للشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويسري هذا الحظر لمدة خمس سنوات من تاريخ الإفراج.

وتحصل جميع الضرائب والرسوم السابق الإعفاء منها إذا لم تستعمل تلك البضائع الاستعمال المعتاد في الغرض المعفاة من أجله، إلا إذا حال مانع دون استعمالها من الشخص المعفي فيما أعفيت من أجله بسبب قوة قاهرة أو حادث جبري أو بسبب مبرر يقبله الوزير أو من يفوضه فتوقف مدة الحظر ليبدأ حسابها من تاريخ زوال هذا السبب .

قانون الجمارك بضائع جمارك ضريبة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

عيار 21 يفقد 800 جنيه.. مفاجأة في سعر الذهب الآن بعد القفزة الأخيرة

الفريق محمد عباس حلمي

عقوبات مشددة للتخلف عن التجنيد.. دفاع النواب توافق على تعديلات قانون الخدمة العسكرية والوطنية

أسعار السجائر اليوم كليوترا وبوكس بعد قرار الزيادة الجديدة للمستوردة

أسعار السجائر اليوم كليوبترا وبوكس بعد قرار الزيادة الجديدة للمستوردة

أسعار السجائر- صورة أرشيفية

اعتبارًا من غدا الاثنين .. زيادات جديدة على أسعار السجائر حتى 7 جنيهات

رسميًا.. زيادة أسعار السجائر الأجنبي بدءًا من الغد والعلبة تصل 111 جنيهًا

قرار رسمي| زيادة أسعار السجائر الأجنبي بدءًا من الغد.. إليك القائمة الجديدة

وفاة البلوجر أحمد مصطفى

سبب صادم وراء وفاة البلوجر أحمد مصطفى.. كل ما تود معرفته

البلوجر احمد مصطفى

رسالة وداع.. أخر كلمات الطبيب أحمد مصطفى البراجة قبل رحيله

النقيب الشهيد عمر معاني ..

خلال تأدية واجبه الوطني.. استشهاد معاون مباحث مركز الحامول بكفر الشيخ

ترشيحاتنا

ذوي الأعاقة

القومي لذوي الإعاقة يعلن تفاصيل الدورة الثالثة لمسابقة الأسرة المثالية

عمرو محمود

بطل الفروسية: دعم أسرتي صنع بطولتي.. ومصافحة الرئيس السيسي لحظة لا تنسى

أخبار التوك شو

توك شو| رئيس شعبة الدخان يكشف سبب ارتفاع أسعار السجائر.. تحذير عاجل بشأن أسعار الذهب.. وترامب يترك الصحفيين ويتوجه إلى حفل زفاف

بالصور

بتعمل عظمة.. إشادات واسعة بأداء دينا الشربيني في إعلان مسلسل اتنين غيرنا

دينا الشربيني
دينا الشربيني
دينا الشربيني

لـ رمضان ..5 أنواع شوربة على مائدتك غنية بالفيتامينات

لـ رمضان 5 أنواع شوربة على مائدتك غنية بالفيتامينات
لـ رمضان 5 أنواع شوربة على مائدتك غنية بالفيتامينات
لـ رمضان 5 أنواع شوربة على مائدتك غنية بالفيتامينات

لعشاء لذيذ..طريقة كرات دجاج بالمشروم الكريمي

كرات دجاج بالمشروم الكريمي.
كرات دجاج بالمشروم الكريمي.
كرات دجاج بالمشروم الكريمي.

رمضان 2026 .. طرح البوسترات الفردية من مسلسل "النص الثانى"

أحمد أمين
أحمد أمين
أحمد أمين

فيديو

غادة عبد الرازق

غادة عبد الرازق: متصالحة مع سني الحقيقي وقررت العزلة بعد ما اتأذيت .. فيديو

مسلم

قلبي اللي مابيهداش.. مسلم يطرح الأغنية العاشرة من ألبومه الجديد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هشام فريد ـ الأمين العام لائتلاف الجاليات المصريه فى اوروبا

د. هشام فريد يكتب: مغازله إنجلترا وأوروبا للصين .. خوفا من التقارب الأميركى الروسى

د.عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: ويتخذ منكم شهداء

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: طريق العودة

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: معرض القاهرة للكتاب.. حين تتحول الثقافة إلى حياة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عالم على الحافة

المزيد