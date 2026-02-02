قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حقيقة تدخل حسام حسن في أزمة إمام عاشور مع الأهلي
استقرار المنظومة خط أحمر.. الأسنان ترفض تعديلات قانون المستشفيات الجامعية
روبلكس تشعل الجدل في مصر.. هل تحولت ألعاب الأطـ.فال إلى خطر رقمي؟
1.1 مليون دولار.. حكم سابق يلزم الزمالك بسداد مستحقات أيك السويدي في ملف عمر فرج
ضوابط صارمة لحماية الأطفال ذوي الإعاقة بالقانون
الذهب يهبط بأكثر من 3% والفضة تتراجع 5% عالميا
متحدث الأوقاف: تحديد وقت أو آيات لصلاة التراويح مخالف للمنطق
تحويل النشاط السكني إلى تجاري.. حالات إنهاء العلاقة بين المالك والمستأجر
المكسيك تتحدى الضغوط الأمريكية وتتعهد بإرسال مساعدات عاجلة إلى كوبا
إزالة العقار المائل في المحلة.. ومحافظ الغربية يقطع زيارته للقاهرة
هل يجوز التصرف في البضائع المعفاة جمركيا؟.. القانون يجيب
طقس اليوم.. الأرصاد تحذر من رياح مثيرة للأتربة وانخفاض بالرؤية الأفقية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

ضوابط صارمة لحماية الأطفال ذوي الإعاقة بالقانون

ذوي الاعاقة
ذوي الاعاقة
حسن رضوان

يولي  قانون الطفل اهتمامًا خاصًا بحماية حقوق الأطفال ذوي الإعاقة، من خلال وضع ضوابط واضحة تنظم تشغيلهم وتكفل دمجهم في المجتمع، بما يضمن عدم تعريضهم لأي صورة من صور الاستغلال أو الإضرار بصحتهم الجسدية أو النفسية.

ونصت المادة (82) من قانون الطفل على التزام صاحب العمل الذي يستخدم خمسين عاملًا فأكثر، سواء في مكان واحد أو في أماكن متفرقة داخل مدينة أو قرية واحدة، بتشغيل الأطفال ذوي الإعاقة الذين ترشحهم مكاتب القوى العاملة، بنسبة لا تقل عن 2% من إجمالي نسبة الـ5% المقررة بالقانون رقم (39) لسنة 1975 بشأن تأهيل المعاقين.

وأجاز القانون لصاحب العمل استيفاء هذه النسبة من أطفال معاقين مقيدين بالفعل بمكاتب القوى العاملة دون ترشيح مباشر منها، مع إلزامه بإخطار مكتب القوى العاملة المختص بأسماء من تم تشغيلهم خلال عشرة أيام من تاريخ تسلمهم العمل، وذلك بخطاب موصى عليه بعلم الوصول.

حق التعليم والتأهيل دون تمييز

وأكدت المادة (76 مكرر) حق الطفل ذي الإعاقة في التربية والتعليم والتدريب والتأهيل المهني داخل ذات المدارس والمعاهد ومراكز التدريب المتاحة للأطفال غير المعاقين، باستثناء الحالات التي تفرضها طبيعة أو درجة الإعاقة.

وفي هذه الحالات الاستثنائية، ألزم القانون الدولة بتوفير التعليم والتدريب في فصول أو مدارس أو مؤسسات أو مراكز تدريب متخصصة، على أن تكون مرتبطة بنظام التعليم والتدريب النظامي، وملائمة لاحتياجات الطفل وقريبة من محل إقامته، وتوفر تعليمًا أو تأهيلًا كاملًا لكافة الأطفال ذوي الإعاقة على اختلاف أعمارهم ودرجات إعاقتهم.

تنظيم التبليغ عن المواليد

وحدد قانون الطفل، في المادة (15)، الأشخاص المكلفين بالتبليغ عن الولادة، وهم والد الطفل حال حضوره، أو والدته مع إثبات العلاقة الزوجية وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية، إلى جانب مديري المستشفيات والمؤسسات العقابية ودور الحجر الصحي، وكذلك العمدة أو الشيخ، مع جواز قبول التبليغ ممن حضر الولادة من الأقارب أو الأصهار حتى الدرجة الثانية.

وحمل القانون المسؤولية القانونية عن عدم التبليغ في المواعيد المقررة للأشخاص المكلفين به وفق الترتيب المحدد، مع عدم جواز قبول التبليغ من غيرهم.

كما ألزم الأطباء والمرخص لهن بمزاولة مهنة التوليد بإصدار شهادات تثبت واقعة الولادة وبياناتها، مع تمكين الأم من الإبلاغ عن وليدها وقيده بسجلات المواليد واستخراج شهادة ميلاد مدون بها اسمها، على أن يقتصر أثر هذه الشهادة على إثبات واقعة الميلاد فقط.

عقوبات رادعة للمخالفين

وتضمن قانون الطفل عقوبات جنائية بحق المخالفين، حيث نصت المادة (13) على معاقبة كل من يزاول مهنة التوليد بالمخالفة لأحكام القانون بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر، وبغرامة تتراوح بين مائتي جنيه وخمسمائة جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع تشديد العقوبة في حالة العود.

كما ألزمت المادة (9) المرخص لها بمزاولة مهنة التوليد بإخطار وزارة الصحة بأي تغيير دائم في محل الإقامة خلال ثلاثين يومًا، وإلا جاز شطب الاسم من السجل المختص، مع إتاحة إعادة القيد وفقًا للضوابط والرسوم التي تحددها اللائحة التنفيذية.

حماية الأطفال ذوي الإعاقة حماية حقوق الأطفال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

عيار 21 يفقد 800 جنيه.. مفاجأة في سعر الذهب الآن بعد القفزة الأخيرة

أسعار السجائر اليوم كليوترا وبوكس بعد قرار الزيادة الجديدة للمستوردة

أسعار السجائر اليوم كليوبترا وبوكس بعد قرار الزيادة الجديدة للمستوردة

أسعار السجائر- صورة أرشيفية

اعتبارًا من غدا الاثنين .. زيادات جديدة على أسعار السجائر حتى 7 جنيهات

رسميًا.. زيادة أسعار السجائر الأجنبي بدءًا من الغد والعلبة تصل 111 جنيهًا

قرار رسمي| زيادة أسعار السجائر الأجنبي بدءًا من الغد.. إليك القائمة الجديدة

وفاة البلوجر أحمد مصطفى

سبب صادم وراء وفاة البلوجر أحمد مصطفى.. كل ما تود معرفته

البلوجر احمد مصطفى

رسالة وداع.. أخر كلمات الطبيب أحمد مصطفى البراجة قبل رحيله

النقيب الشهيد عمر معاني ..

خلال تأدية واجبه الوطني.. استشهاد معاون مباحث مركز الحامول بكفر الشيخ

وفاة كريم نجل شقيق المشير محمد حسين طنطاوي

وفاة نجل شقيق محمد حسين طنطاوي

ترشيحاتنا

نشات الديهي

الديهي يكشف تفاصيل لقاء الرئيس السيسي بطلبة الأكاديمية العسكرية

الذهب

عضو شعبة الذهب يكشف أسباب ارتفاع أسعار المعدن الأصفر

عمرو أديب

عمرو أديب: أكره الروبلوكس.. وأشيد بقرار وقف تداولها في مصر

بالصور

بتعمل عظمة.. إشادات واسعة بأداء دينا الشربيني في إعلان مسلسل اتنين غيرنا

دينا الشربيني
دينا الشربيني
دينا الشربيني

لـ رمضان ..5 أنواع شوربة على مائدتك غنية بالفيتامينات

لـ رمضان 5 أنواع شوربة على مائدتك غنية بالفيتامينات
لـ رمضان 5 أنواع شوربة على مائدتك غنية بالفيتامينات
لـ رمضان 5 أنواع شوربة على مائدتك غنية بالفيتامينات

لعشاء لذيذ..طريقة كرات دجاج بالمشروم الكريمي

كرات دجاج بالمشروم الكريمي.
كرات دجاج بالمشروم الكريمي.
كرات دجاج بالمشروم الكريمي.

رمضان 2026 .. طرح البوسترات الفردية من مسلسل "النص الثانى"

أحمد أمين
أحمد أمين
أحمد أمين

فيديو

غادة عبد الرازق

غادة عبد الرازق: متصالحة مع سني الحقيقي وقررت العزلة بعد ما اتأذيت .. فيديو

مسلم

قلبي اللي مابيهداش.. مسلم يطرح الأغنية العاشرة من ألبومه الجديد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هشام فريد ـ الأمين العام لائتلاف الجاليات المصريه فى اوروبا

د. هشام فريد يكتب: مغازله إنجلترا وأوروبا للصين .. خوفا من التقارب الأميركى الروسى

د.عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: ويتخذ منكم شهداء

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: طريق العودة

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: معرض القاهرة للكتاب.. حين تتحول الثقافة إلى حياة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عالم على الحافة

المزيد