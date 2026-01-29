حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة اجتماعيًا ودينيًا ندوة بمعرض الكتاب

نظم المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة بالتعاون مع دار الإفتاء المصرية ندوة بعنوان: "حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة اجتماعيًا ودينيًا"، بجناح دار الإفتاء (صالة 4 - A26)، في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ57.

سلطت الندوة الضوء على نظرة الدين الإسلامي الحنيف تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة، ورؤيته الداعمة لدمجهم في المجتمع، وتمكينهم في المجالات المختلفة، كما استعرضت الندوة دور الدولة المصرية في تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في القانون رقم (10) لسنة 2026، وكذا دورها في بناء مجتمع متكامل، وأكثر شمولًا، يجمع تحت مظله كافة فئاته المختلفة.

تناولت الندوة كذلك آليات التواصل مع الأشخاص ذوي الإعاقة، وأنواع الشكاوى التي ترد إلى المجلس، وإجراءات التعامل معها، ودور المجلس في العمل على حلها، واقتراح الحلول المناسبة للتحديات التي تواجههم، كما شهدت الندوة لقاءًا مفتوحًا مع المشتركين بها، وكانت أبرز الموضوعات التي ناقشها الحضور الدمج في التعليم، والاضطرابات والآثار النفسية، وطرق التواصل مع هذه الحالات.

الجدير بالذكر أن الندوة ناقش محاورها عددًا من المتحدثين من بينهم الدكتورة ياسمين مطر خبير الإعاقة بالمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، ومحمد مختار مسئول إدارة خدمة المواطنين بالمجلس، والدكتورة زينب السعيد أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وأدارت الندوة الكاتبة رشا عبد المنعم المستشار الثقافي للمجلس.