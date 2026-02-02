القومي لذوي الإعاقة يعلن تفاصيل الدورة الثالثة لمسابقة الأسرة المثالية

قالت هند فتحي، المتحدثة باسم المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، إن مسابقة «الأسرة المثالية» تُنظم للعام الثالث على التوالي ضمن مبادرة «أسرتي قوتي»، التي تأتي في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة الذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأوضحت فتحي، خلال مداخلة مع الإعلامية خلود زهران، في برنامج «أحداث الساعة»، المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن المسابقة تهدف إلى إبراز الدور الداعم الذي تقوم به أسر وأصدقاء ومقدمو الرعاية للأشخاص ذوي الإعاقة، وتسليط الضوء على قصص الكفاح التي تحوّلت فيها التحديات إلى نماذج إنسانية ملهمة.

وأضافت أن المبادرة انطلقت عام 2023، وحظيت برعاية كريمة من السيدة انتصار السيسي، التي كرّمت الفائزين في النسخة الثانية من المسابقة خلال احتفالية أُقيمت في أبريل 2025، مؤكدة أن هذا الدعم يمثل دفعة معنوية كبيرة للأسر المشاركة.

وأكدت فتحي أن باب التقديم للدورة الثالثة فُتح اعتبارًا من الأول من فبراير، موضحة أن شروط التقديم بسيطة، وتشمل تقديم صورة بطاقة الرقم القومي، وكتابة قصة كفاح مختصرة من 10 إلى 15 سطرًا، وألا يكون المتقدم قد شارك في الدورتين السابقتين، إلى جانب تقديم ما يثبت الإعاقة سواء من خلال بطاقة الخدمات المتكاملة أو مستند رسمي.

وأشارت إلى أن اختيار الفائزين يتم من خلال لجنة منسقة تضم المجلس القومي ووزارة التضامن الاجتماعي وعددًا من الجهات المعنية، لافتة إلى أن المسابقة لا تقتصر على محافظة القاهرة، بل تشمل جميع محافظات الجمهورية.