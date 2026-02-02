معرض المصرية يستعرض إبداعات السيدات ضمن المؤتمر الدولي استثمار الخطاب الديني

نظم المجلس القومي للمرأة، معرض المجلس القومي للمرأة «المصرية»، على مدار يومين، وذلك على هامش فعاليات المؤتمر الدولى «استثمار الخطاب الديني والإعلامي وأثره على حماية وتعزيز حقوق المرأة في دول منظمة التعاون الإسلامي»، الذى يعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وينظمه المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع الأزهر الشريف ومنظمة تنمية المرأة.

وأكدت المستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومى للمرأة، أن المعرض يجسد نموذجًا عمليًا لجهود الدولة المصرية في دعم التمكين الاقتصادي للمرأة، من خلال إبراز إبداعات السيدات المصريات من رائدات الأعمال، والمتدربات بالمجلس ضمن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، إلى جانب منتجات المشاغل المنتشرة بمختلف محافظات الجمهورية.

ويشهد المعرض تنوعًا مميزًا في المعروضات، شمل الملابس التراثية، والمنتجات الجلدية، والإكسسوارات، ومستحضرات التجميل، والزيوت الطبيعية، بالإضافة إلى منتجات الخيامية وأعمال الرسم على القماش، بما يعكس ثراء الحرف اليدوية المصرية ودورها في تعزيز فرص العمل اللائق للمرأة.

كما يضم المعرض جناحًا لمكتب شكاوى المرأة، وبرنامج «نورة ونور» ضمن البرنامج الوطني للاستثمار في الفتيات، فضلًا عن عرض إصدارات المجلس من الكتب والمطبوعات التوعوية.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قد تفقد المعرض على هامش افتتاح المؤتمر، بمشاركة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والمستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة، والدكتورة أفنان الشعيبي، المديرة التنفيذية لمنظمة تنمية المرأة.