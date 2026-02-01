رمضان 2026.. طرح البوسترات الفردية لمسلسل "مناعة"

طرحت قناة dmc البوسترات الفردية لأبطال مسلسل “مناعة” والذى من المقرر ان يشارك فى الماراثون الرمضانى 2026 ، وهو من بطولة عدد كبير من نجوم الفن.

قصة مسلسل مناعة

تدور الأحداث في إطار الدراما الشعبية في حي الباطنية، وتعود من خلال الأحداث إلى فترة السبعينيات والثمانينات، من خلاله الشخصية “التي تلعبها هند صبري ” تتحول من زوجة مغلوبة على أمرها لزوجها الذي يقتل في تجارة الممنوعات إلى سيدة قوية تواجه الصعاب لحماية أسرتها، وتغوص الأحداث في عالم المخدرات والصراعات الاجتماعية مع استعراض مفهوم "المناعة النفسية" في مواجهة القسوة.

أبطال مسلسل مناعة

المسلسل من بطولة هند صبرى، رياض الخولى، أحمد خالد صالح، خالد سليم، مها نصار، كريم قاسم، أحمد الشامى، عماد صفوت، هدى الإتربى، ميمي جمال، وعدد كبير من الفنانين، بجانب عدد من ضيوف الشرف، تأليف عمرو الدالى، إخراج حسين المنباوى، إنتاج المتحدة استديوز.