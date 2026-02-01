هيفاء وهبي تطرح كليب من أول مرة شفتك

تستعد النجمة اللبنانية هيفاء وهبي لطرح أحدث أعمالها الغنائية المصورة، كليب أغنية “من أول مرة شفتك”، غدًا، في خطوة جديدة تواصل بها سلسلة نجاحاتها الفنية خلال الفترة الأخيرة.



يأتي طرح الكليب بعد النجاح اللافت الذي حققته هيفاء في أحدث أغانيها، إلى جانب التألق الكبير في حفلاتها الأخيرة، وعلى رأسها حفلها الضخم ضمن فعاليات موسم الرياض، والذي شهد حضورًا جماهيريًا واسعًا وتفاعلًا لافتًا من الجمهور.



خطفت هيفاء الأنظار مؤخرًا بحضورها المميز في أسبوع الموضة في باريس، حيث تصدرت إطلالاتها حديث السوشيال ميديا والمنصات الفنية، مؤكدة مكانتها كأيقونة للموضة والفن في العالم العربي.

ومن المنتظر أن يحظى كليب “من أول مرة شفتك” بمتابعة كبيرة من جمهور هيفاء في مصر والعالم العربي، خاصة في ظل حالة الترقب التي تسيطر على محبيها بعد الكشف عن موعد طرح العمل.