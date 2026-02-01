قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

بعد موجة تقلبات عنيفة.. استقرار أسعار الذهب في مصر ختام التعاملات

سعر الذهب في مصر
سعر الذهب في مصر
علياء فوزى

استقر سعر الذهب محليا، بنهاية تعاملات اليوم؛ بعد موجة تقلبات عنيفة شهدها السوق المحلي، والبورصة العالمية، خلال الأيام الماضية.

ويستعرض موقع “صدى البلد” الإخباري، أسعار الذهب وتحركاته في مصر خلال ختام التعاملات المسائية اليوم الأحد، الأول من فبراير 2026، وفقاً لموقع gold price today، ضمن النشرة التي يقدّم خلالها أسعار العديد من السلع والخدمات المتنوعة.

سعر بيع وشراء الذهب في مصر

سعر الذهب عيار 24

 سجل سعر بيع جرام الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، نحو 7735 جنيهًا.

بلغ سعر شراء جرام الذهب عيار 24 نحو 7680 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 22

وصل سعر بيع جرام  الذهب عيار 22 إلى 7090  جنيهًا.

سجّل سعر شراء جرام الذهب عيار 22  نحو 7040 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 21

بلغ  سعر بيع  جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا نحو 6770 جنيهًا.

وصل سعر شراء جرام الذهب عيار 21  إلى نحو 6720 جنيها.

سعر الذهب عيار 18  

سجّل سعر بيع جرام الذهب عيار 18 اليوم 5805 جنيهات. 

وصل سعر شراء جرام الذهب عيار 18 اليوم إلى 5740 جنيها. 

سعر الذهب عيار 14 

سجّل سعر بيع جرام الذهب عيار 14 اليوم 4515 جنيهًا. 

بلغ سعر شراء  جرام الذهب عيار 14 اليوم  4480 جنيهًا. 

سعر الذهب عيار 12

وصل سعر بيع جرام الذهب عيار 12 اليوم إلى 3870 جنيهًا.

سجّل سعر شراء جرام الذهب عيار 12 اليوم 3840 جنيهًا.  

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر بيع الجنيه الذهب اليوم حوالي 54160 جنيهًا.

وصل سعر شراء الجنيه الذهب اليوم لنحو 53760 جنيها.

سعر بيع أوقية الذهب

بلغ سعر بيع أوقية الذهب في مصر نحو 240650 جنيهًا.

وسجّل سعر شراء أوقية الذهب في مصر نحو 238875 جنيهًا.

الأونصة بالدولار:

تُحسب أسعار الأونصة بالدولار الأمريكي بناءً على سعر الصرف الحالي، حيث يبلغ سعر الأونصة الذهبية في البورصة العالمية الآن حوالي4865.47 دولار.

سعر عيار الذهب 21 سعر بيع وشراء الذهب البورصة العالمية الذهب عالميا سعر الذهب عيار 21

