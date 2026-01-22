بعد انخفاض أمس.. تعرّف على سعر الذهب في مصر بمستهل تعاملات اليوم الخميس

أغلق سعر الذهب محلياً أمس على انخفاض لكافة الأعيرة الذهبية، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا نحو 6440 جنيها للبيع بتراجع سجل 110 جنيهات.

يرصد موقع “صدى البلد” الإخباري، أسعار الذهب وتحركاته في مصر خلال بداية التعاملات الصباحية اليوم الخميس 22 يناير 2026، وفقاً لموقع gold price today، ضمن النشرة التي يقدّم خلالها أسعار العديد من السلع والخدمات المتنوعة.

سعر بيع وشراء الذهب في مصر

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر بيع جرام الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، نحو 7360 جنيهًا.

بلغ سعر شراء جرام الذهب عيار 24 نحو 7315 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 22

وصل سعر بيع جرام الذهب عيار 22 إلى 6745 جنيهًا.

سجّل سعر شراء جرام الذهب عيار 22 نحو 6705 جنيهات.

سعر الذهب عيار 21

بلغ سعر بيع جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا نحو 6440 جنيهًا.

وصل سعر شراء جرام الذهب عيار 21 الأكثر إلى نحو 6400 جنيه.

سعر الذهب عيار 18

سجّل سعر بيع جرام الذهب عيار 18 اليوم 5520 جنيهًا.

وصل سعر شراء جرام الذهب عيار 18 اليوم إلى 5485 جنيهاً.

سعر الذهب عيار 14

سجّل سعر بيع جرام الذهب عيار 14 اليوم 4295 جنيهًا.

بلغ سعر شراء جرام الذهب عيار 14 اليوم 4265 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 12

وصل سعر بيع جرام الذهب عيار 12 اليوم إلى 3680 جنيهًا.

سجّل سعر شراء جرام الذهب عيار 12 اليوم 3655 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر بيع الجنيه الذهب اليوم حوالي 51520 جنيهًا.

وصل سعر شراء الجنيه الذهب اليوم لنحو 51200 جنيه.

سعر بيع أوقية الذهب

بلغ سعر بيع أوقية الذهب في مصر نحو 228920 جنيهاً.

وسجّل سعر شراء أوقية الذهب في مصر نحو 227500 جنيه.

الأونصة بالدولار:

تُحسب أسعار الأونصة بالدولار الأمريكي بناءً على سعر الصرف الحالي، حيث يبلغ سعر الأونصة الذهبية في البورصة العالمية حوالي 4795 دولارًا أمريكيًا.