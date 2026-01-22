قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رسميا.. مقـ.تل 3117 شخصا خلال مظاهرات إيران
كيف أعاد قانون الإيجار القديم رسم خريطة الإخلاء بين المالك والمستأجر؟
أستاذ أزهري يكشف أسباب ابتعاد الشباب عن الدين وانتشار الإلحاد
بعد انخفاض أمس.. تعرّف على سعر الذهب في مصر بمستهل تعاملات اليوم الخميس
إنتهاء امتحانات الشهادة الإعدادية اليوم .. وبدء إجازة نصف العام رسمياً السبت
أخبار التكنولوجيا| هواوي تدخل سباق النظارات الذكية بميزة قد تقلب الموازين.. مايكروسوفت تختبر إصدارا من Xbox Cloud Gaming مدعوم بالإعلانات
سيناريو هابط.. ناقد رياضي يكشف حقيقة تعمد إبراهيم دياز إهدار ركلة الجزاء
هل يجوز عقد نية صيام التطوع بعد الفجر أو الظهر؟ .. الإفتاء توضح
بمناسبة إجازة نصف العام.. السكة الحديد تبدأ تشغيل قطارات إضافية اليوم
تقديرات إسرائيلية عن جاهزية الجيش.. هل اقترب الهجوم الأمريكي على إيران؟
مواعيد مباريات اليوم الخميس 22-1-2026 والقنوات الناقلة
دعاء ثالث يوم في شعبان لغفران الذنب .. أدركه بـ18 كلمة من القرآن والسنة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

بعد انخفاض أمس.. تعرّف على سعر الذهب في مصر بمستهل تعاملات اليوم الخميس

سعر الذهب- صورة أرشيفية
سعر الذهب- صورة أرشيفية
علياء فوزى

أغلق سعر الذهب محلياً أمس على انخفاض لكافة الأعيرة الذهبية، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا نحو 6440 جنيها للبيع  بتراجع سجل  110 جنيهات.

يرصد موقع “صدى البلد” الإخباري، أسعار الذهب وتحركاته في مصر خلال بداية  التعاملات الصباحية اليوم الخميس 22 يناير 2026، وفقاً لموقع gold price today، ضمن النشرة التي يقدّم خلالها أسعار العديد من السلع والخدمات المتنوعة.

سعر بيع وشراء الذهب في مصر

سعر الذهب عيار 24

 سجل سعر بيع جرام الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، نحو 7360 جنيهًا.

بلغ سعر شراء جرام الذهب عيار 24 نحو 7315 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 22

وصل سعر بيع جرام  الذهب عيار 22 إلى 6745 جنيهًا.

سجّل سعر شراء جرام الذهب عيار 22  نحو 6705 جنيهات.

سعر الذهب عيار 21

بلغ  سعر بيع  جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا نحو 6440 جنيهًا.

وصل سعر شراء جرام الذهب عيار 21 الأكثر إلى نحو 6400 جنيه.

سعر الذهب عيار 18  

سجّل سعر بيع جرام الذهب عيار 18 اليوم 5520 جنيهًا. 

وصل سعر شراء جرام الذهب عيار 18 اليوم  إلى 5485 جنيهاً. 

سعر الذهب عيار 14 

سجّل سعر بيع جرام الذهب عيار 14 اليوم 4295 جنيهًا. 

بلغ سعر شراء  جرام الذهب عيار 14 اليوم  4265 جنيهًا. 

سعر الذهب عيار 12

وصل سعر بيع جرام الذهب عيار 12 اليوم إلى 3680 جنيهًا.

سجّل سعر شراء جرام الذهب عيار 12  اليوم 3655 جنيهًا.  

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر بيع  الجنيه الذهب اليوم حوالي 51520  جنيهًا.

وصل سعر شراء الجنيه الذهب اليوم لنحو 51200  جنيه.

سعر بيع أوقية الذهب

بلغ سعر بيع أوقية الذهب في مصر نحو 228920 جنيهاً.

وسجّل سعر شراء أوقية الذهب في مصر نحو 227500 جنيه.

الأونصة بالدولار:

تُحسب أسعار الأونصة بالدولار الأمريكي بناءً على سعر الصرف الحالي، حيث يبلغ سعر الأونصة الذهبية في البورصة العالمية حوالي 4795 دولارًا أمريكيًا.

سعر بيع وشراء الذهب سعر الذهب عيار 21 سعر الذهب عيار 18 أسعار الأونصة البورصة العالمية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تأثير العاصفة هاري في تونس

العاصفة هاري تضرب 6 دول عربية بعد تونس.. هل مصر في دائرة الخطر؟

حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من رياح وأمطار في هذه المناطق

حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من رياح وأمطار في هذه المناطق

رمضان صبحي

أشرف عبد العزيز ينسحب من الدفاع عن رمضان صبحي.. والسبب الأهلي

الفنان محمود حجازي

محمود حجازي يرد على اتهامات الاعتداء: إشاعة ومحضر كيدي لمنع سفر الطفل.. خاص

الذهب

شعبة الذهب: عيار 21 سيتخطى الـ 7000 جنيه منتصف فبراير

مشغولات ذهبية

هبوط جديد.. سعر الذهب عيار 21 في مصر ختام اليوم

صورة ياسمين عبد العزيز

صورة ياسمين عبد العزيز بالمايوه تثير الجدل.. من يقف خلفها؟

زيزو

حقيقة حصول زيزو على حكم ضد الزمالك من اتحاد الكرة

ترشيحاتنا

يوسف بلعمري

محمد عبدالجليل: بلعمري على مستوى علي معلول.. ومروان عثمان مثل أزارو

الزمالك

يهدد استقرار الفريق.. هشام يكن يهاجم التفريط في نجوم الزمالك

مانشستر سيتي

لاعبو مانشستر سيتي يردّون ثمن التذاكر للجماهير بعد خسارة صادمة في النرويج

بالصور

شراكة بين شيري ولاندروفر تطلق علامة فريلاندر ‏المخصصة لسيارات SUV الكهربائية

فريلاندر
فريلاندر
فريلاندر

طاجن بطاطس باللحمة المفرومة والموزاريلا

طاجن بطاطس باللحمة المفرومة والموزاريلا
طاجن بطاطس باللحمة المفرومة والموزاريلا
طاجن بطاطس باللحمة المفرومة والموزاريلا

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الزبيب الأسود؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الزبيب الاسود؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الزبيب الاسود؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الزبيب الاسود؟

جواسيس على أربع عجلات.. جدل واسع في ألمانيا حول السيارات الكهربائية الصينية

السيارات الكهربائية الصينية
السيارات الكهربائية الصينية
السيارات الكهربائية الصينية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أسباب تصريحات ترامب عن ضرب إيران؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: الرسائل المشفرة في كتاب «الاتزان الاستراتيجي للخارجية المصرية»

المزيد