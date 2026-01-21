شعبة الذهب: عيار 21 سيتخطى الـ 7000 جنيه منتصف فبراير

قال علاء السنوسي عضو شعبة الذهب، إن سعر جرام الذهب عيار 21 أصبح بـ 6510 جنيهات، وهناك زيادات في أسعار الذهب بشكل يومي، وزيادات أخرى في أسعار الفضة.

وأكد علاء السنوسي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة في برنامج "90 دقيقة" المذاع على قناة “المحور”: "الذهب هو الملاذ الأمن للادخار، ولو حد اشترى النهارده ذهب وباع بكره؛ بيكسب، نظرا للارتفاعات المستمرة في أسعاره".

وواصل علاء السنونسي: "ما زالت هناك زيادات وارتفاعات في أسعار الذهب، وأنصح المواطنين أنه بعد شراء الذهب، يجب الاحتفاظ به لفترة؛ لأنه يحافظ على قيمة الأموال".

وأكمل علاء السنونسي: "عيار الـ 21 هيعدي الـ 7000 جنيه خلال شهر فبراير المقبل".

وشهدت أسعار الذهب ارتفاعًا حادًا خلال منتصف تعاملات اليوم الأربعاء 21 يناير 2026، مسجلة مستويات تاريخية غير مسبوقة على الصعيدين العالمي والمحلي، في تطور يعكس حجم القلق الذي يسيطر على الأسواق الدولية.

وجاء هذا الصعود القوي، مدفوعًا بتزايد الإقبال على المعدن النفيس؛ بوصفه ملاذًا آمنًا، في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية والضبابية التي تحيط بمستقبل السياسات التجارية والاقتصادية العالمية، ما أعاد الذهب إلى صدارة أدوات التحوط لدى المستثمرين والأفراد على حد سواء.