اقتصاد

قفزة تاريخية.. سعر جرام الذهب عيار 21 والجنيه يسجل 52 ألفًا

اسعار الذهب اليوم الاربعاء
اسعار الذهب اليوم الاربعاء
رشا عوني

ارتفعت أسعار الذهب إلى مستوى قياسي جديد فوق 4,800 دولار للأونصة اليوم الأربعاء، مواصلة موجة صعود حادة مع توجه المستثمرين إلى الملاذات الآمنة في ظل تهديدات الرسوم الجمركية الصادرة عن البيت الأبيض وتجدد المخاوف من اندلاع حرب تجارية عالمية.

ويستعرض موقع صدى البلد أسعار الذهب اليوم الأربعاء 21 يناير 2026 على جميع الأعيرة خلال التعاملات المسائية .. 


أسعار الذهب اليوم 21 يناير2026

80 جنيهًا تراجعًا فى أسعار جرام الذهب عيار
اسعار الذهب

سعر الذهب عيار 24

-7462.75 جنيه للبيع

- 7434.25 جنيه للشراء

سعر الذهب عيار 22

-6841 جنيهًا للبيع

- 6814.75 جنيه للشراء

سعر الذهب عيار 21

-6530 جنيهًا للبيع

-6505 جنيهات للشراء

أسعار الذهب في مصر تفاجئ السوق بهبوط حاد.. عيار 21 يخسر 125 جنيهًا -جريدة المال
اسعار الذهب اليوم

سعر الذهب الآن بالمصنعية 

وحال احتساب قيمة الجرام بالمصنعية تتم إضافة مبلغ يتراوح بين (100 و200) جنيه على السعر الأصلى للجرام.

سعر الذهب عيار 18

-5597.25 جنيه للبيع

-5575.75 جنيه للشراء

سعر الذهب عيار 14

-4353.25 جنيه للبيع

-4336.75 جنيه للشراء

سعر الذهب عيار 12

-3731.5 جنيه للبيع

-3717.25 جنيه للشراء

سعر الذهب عيار 9

-2798.5 جنيه للبيع

-2787.75 جنيه للشراء

سعر الجنيه الذهب

-52240 جنيهًا للبيع

-52040 جنيهًا للشراء

 

سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم الأحد 21 ديسمبر 2025 ، كم وصل؟ - تليجراف مصر
سعر الجنيه الذهب
