الجنيه الذهب يتخطى الـ 50 ألف جنيه

قفزت أسعار الذهب مرة أخرى بحوالي 30 جنيها عقب ارتفاع في السوقين العالمي والمحلي، بعد قفزة قوية في سعر أونصة الذهب التي سجلت 4700 دولارًا، مدفوعة بتزايد الإقبال على أصول الملاذ الآمن في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية وعودة المخاوف التجارية العالمية.

سعر الذهب اليوم في مصر

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في مصر نحو 7268 جنية..

سعر الذهب عيار 21

بلغ سعر الذهب عيار 21 اليوم في الصاغة نحو 6360 جنيهًا..

سعر الذهب اليوم عيار 18

وصل سعر الذهب عيار 18 اليوم نحو 5450 جنيه.

سعر الجنيه الذهب اليوم

كمل سجل سعر الجنية الذهب نحو 50880 جنيه.

سعر الذهب عالميًا

تداول سعر أوقية الذهب عالميًا اليوم نحو 4700 دولار للأونصة.

وأكد شريف سامي، رئيس هيئة الرقابة المالية سابقًا، أهمية الذهب كملاذٍ آمن ومخزن حقيقي للقيمة، خاصة في فترات الأزمات وتقلبات الأسواق.

وأوضح “سامي” أن الذهب يُقيم عالميًا بالدولار، وبالتالي فإن تحديد سعره في السوق المصري يرتبط بشكل مباشر بالسعر العالمي وسعر صرف الجنيه.

وقال إن الاستثمار في صناديق الذهب يُعد وسيلة فعالة للتحوّط من انخفاض قيمة الجنيه، حيث يحتفظ المستثمر بسلعة تتفق الأسواق العالمية على مكانتها وقيمتها.