قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ترامب: نقدر ما فعله الرئيس السيسي من أجل غزة ونريد السلام في الشرق الأوسط
حقيقة حصول زيزو على حكم ضد الزمالك من اتحاد الكرة
الأهلي يضم عمرو الجزار لمدة 4 مواسم ونصف
النيابة العامة تُجري تفتيشًا لمركز إصلاح وتأهيل الوادي الجديد
ترامب: معدلات الجريمة في الولايات المتحدة الأفضل منذ 100 عام.. وواشنطن أصبحت آمنة
على رأسهم مرموش.. تصرف مفاجئ من لاعبي مانشستر سيتي بعد الهزيمة من جليمت
ترامب: الرئيس السيسي قائد عظيم.. علاقتنا بمصر مثالية وسنعمل على حل أزمة سدّ النهضة
انتخابات المهندسين.. 21 مرشحًا على منصب النقيب العام و107 على المكملين
ترامب: الولايات المتحدة أنهت نزاعات وحروب خلال عام واحد فقط
انضمام ثماني دول عربية وإسلامية إلى "مجلس السلام" بدعوة من ترامب
أمريكا تفرض عقوبات على 6 منظمات في غزة بزعم دعمها لحماس
تشكيل سموحة وفاركو بالدوري
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

الذهب يشتعل عالميًا ومحليًا.. عيار 21 يسجل أعلى سعر في تاريخه

الذهب يشتعل عالميًا ومحليًا.. عيار 21 يسجل أعلى سعر في تاريخه
الذهب يشتعل عالميًا ومحليًا.. عيار 21 يسجل أعلى سعر في تاريخه
إسراء عبدالمطلب

شهدت أسعار الذهب ارتفاعًا حادًا خلال منتصف تعاملات الأربعاء 21 يناير 2026، مسجلة مستويات تاريخية غير مسبوقة على الصعيدين العالمي والمحلي، في تطور يعكس حجم القلق الذي يسيطر على الأسواق الدولية. 

هذا الصعود القوي جاء مدفوعًا بتزايد الإقبال على المعدن النفيس بوصفه ملاذًا آمنًا، في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية والضبابية التي تحيط بمستقبل السياسات التجارية والاقتصادية العالمية، ما أعاد الذهب إلى صدارة أدوات التحوط لدى المستثمرين والأفراد على حد سواء.

أسعار الذهب اليوم

توترات سياسية وضغوط تجارية

يأتي هذا الارتفاع اللافت في أسعار الذهب على خلفية مخاوف جيوسياسية متصاعدة، لا سيما التوترات المرتبطة بجزيرة جرينلاند، إلى جانب تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض تعريفات جمركية مرتفعة على الدول التي ترفض الانخراط في ترتيبات سياسية واقتصادية تقودها واشنطن. 

هذه التهديدات أعادت إلى الأذهان سيناريوهات الحروب التجارية، وما يرافقها من اضطراب في سلاسل الإمداد العالمية وتباطؤ محتمل في النمو الاقتصادي، الأمر الذي دفع المستثمرين إلى تقليص انكشافهم على الأصول عالية المخاطر، والاتجاه بقوة نحو الذهب.

انعكاس مباشر على السوق المصرية

تأثرت السوق المصرية سريعًا بالموجة الصاعدة عالميًا، حيث سجلت أسعار الذهب قفزات قوية مع بداية تعاملات اليوم. وارتفع سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا في مصر، إلى 6520 جنيهًا، محققًا أعلى مستوى تاريخي له، فيما بلغ سعر عيار 24 نحو 7451 جنيهًا، وعيار 18 نحو 5588 جنيهًا. 

كما قفز سعر الجنيه الذهب إلى 52,160 جنيهًا، في ظل زيادة الطلب من الأفراد الراغبين في الادخار والتحوط، بالتوازي مع نشاط ملحوظ من المستثمرين.

قفزة سعرية وزخم شرائي

وشهدت أسعار الذهب المحلية ارتفاعًا يقدّر بنحو 140 جنيهًا للجرام مع انطلاق جلسة التداول، مدفوعة بالصعود القوي للأسعار العالمية واستمرار الزخم الشرائي. 

ويعكس هذا الارتفاع حالة الترقب والقلق التي تسيطر على المتعاملين في الأسواق، سواء بسبب مخاطر التضخم أو تقلبات أسعار العملات، ما يعزز جاذبية الذهب كأداة للحفاظ على القيمة في الأجلين المتوسط والطويل.

الذهب عالميًا.. اختراقات قياسية دون تصحيح

على المستوى العالمي، واصل الذهب تحقيق مكاسب قوية، بعدما اخترق مستوى 4761 دولارًا للأونصة، مسجلًا ارتفاعات متتالية منذ بداية الأسبوع دون أي تصحيح سعري يُذكر. 

وتشير قراءات التحليل الفني إلى استمرار الاتجاه الصاعد، مع دخول مؤشرات الزخم مناطق التشبع الشرائي، وهو ما يعكس قوة الطلب الاستثماري والمضاربي على المعدن النفيس، في ظل غياب محفزات حقيقية للتهدئة في الأسواق.

توقعات المرحلة المقبلة

يرجح محللون استمرار التقلبات الحادة في أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة، بالتزامن مع متابعة تطورات المشهد السياسي العالمي، وقرارات السياسات التجارية والنقدية للدول الكبرى. 

وفي ظل هذه الأجواء، يظل الذهب أحد أبرز أدوات التحوط التي يلجأ إليها المستثمرون، مع توقعات بأن يحافظ على مكاسبه، أو يسجل مستويات قياسية جديدة، ما دامت عوامل عدم اليقين والاضطراب قائمة في الاقتصاد العالمي.

الذهب أسعار الذهب جرينلاند ترامب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط بوابة التعليم الأساسي 2026

رابط بوابة التعليم الأساسي 2026 ونتيجة صفوف النقل بالرقم القومي ..درجاتك هنا

نادي القضاة

نادي القضاة يدعو لاجتماع طارئ اليوم بسبب أمر جسيم

النائبة مها عبد الناصر

النواب يستدعي الحكومة في أول جلساته لمناقشة إلغاء الإعفاء لهواتف المصريين بالخارج

نتيجة أولى ثانوي 2026

نتيجة أولى ثانوي 2026 .. المدارس تعلن ظهورها

شوبير

نادي طرابلس الليبي يخطف صفقة الأهلي المصري .. شوبير يكشف

حالة الطقس في مصر

الأرصاد تحذر: رياح محملة بالأتربة قادمة باتجاه القاهرة الكبرى والسواحل

مجلس الوزراء

الحكومة توافق على 16 قرارا جديدا اليوم.. اعرف التفاصيل

ياسمين عبد العزيز

كل ده عشان إعلان المسلسل نزل .. ياسمين عبد العزيز ترد بغضب على حملات الهجوم ضدها

ترشيحاتنا

اسما ابراهيم

بإطلالة أنيقة.. أسما إبراهيم تشارك صورًا جديدة من أحدث ظهور لها

دنيا سمير غانم

محمد ممدوح: كان حلم حياتي أشتغل مع دنيا سمير غانم.. والفنانة ترد

حنان يوسف

حنان يوسف بالحجاب في بوستر مسلسل «فخر الدلتا»

بالصور

بجانب البانيو..هدى المفتى تثير الجدل بإطلالتها على السوشيال ميديا

بجانب البانيو..هدى المفتى تثير الجدل بإطلالتها على السوشيال ميديا
بجانب البانيو..هدى المفتى تثير الجدل بإطلالتها على السوشيال ميديا
بجانب البانيو..هدى المفتى تثير الجدل بإطلالتها على السوشيال ميديا

أسهل طريقة لعمل الكنافة النابلسية الأصلية.. خطوة بخطوة

طريقة عمل الكنافة النابلسية الأصلية خطوة بخطوة
طريقة عمل الكنافة النابلسية الأصلية خطوة بخطوة
طريقة عمل الكنافة النابلسية الأصلية خطوة بخطوة

لا تنخدع به.. مخاطر الفيب الإلكتروني أخطر مما تتصور

ا تنخدع به..مخاطر الفيب الإلكتروني أخطر مما تتصور
ا تنخدع به..مخاطر الفيب الإلكتروني أخطر مما تتصور
ا تنخدع به..مخاطر الفيب الإلكتروني أخطر مما تتصور

أسماء جلال تثير الجدل بفستان يقترب من 200 ألف جنيه

اسماء جلال
اسماء جلال
اسماء جلال

فيديو

أم تدعي علي نجلها

إهانة وزواج وخلافات عائلية.. دعاء أم علي على نجلها أمام الكعبة يشعل جدلًا واسعًا

تفقد رئيس الأركان لمنتجات معرض ديمدكس 2026

رئيس الأركان يعود إلى مصر عقب مشاركته فى فعاليات معرض الدوحة للدفاع البحرى ديمدكس 2026.. صور

الرئيس السيسي

الرئيس السيسي: مصر تؤمن بسياسة عدم التدخل في شؤون الدول

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: الرسائل المشفرة في كتاب «الاتزان الاستراتيجي للخارجية المصرية»

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: أمريكا.. وسياسة الواقعية المرنة في إدارة العالم!

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: انهيار الناتو وشهية المحتل الأمريكي

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: دولة التلاوة وبناء الإنسان

المزيد