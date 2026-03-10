النفط العالمي يقلص خسائره ويعود إلى مستوى 90 دولاراً

قلصت أسعار النفط عالميًا خسائرها خلال تعاملات اليوم "الثلاثاء"، بعد انخفاض حاد بنحو 9% خلال الجلسة، وسط توقعات من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باقتراب انتهاء الحرب في المنطقة.

وعلى صعيد التداولات، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 4.4% لتصل إلى 94.61 دولار للبرميل، فيما انخفضت عقود خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 4.5% مسجلة 90.68 دولار للبرميل.

كانت أسعار النفط قد ارتفعت أمس الاثنين إلى مستويات قياسية، متجاوزة 100 دولار للبرميل، وسجل خام برنت أعلى مستوى له عند 119.50 دولارًا وخام غرب تكساس الوسيط عند 119.48 دولارًا، وهو الأعلى منذ منتصف عام 2022.

ويعود ارتفاع الأسعار إلى خفض السعودية وعدد من المنتجين الآخرين للإمدادات خلال الحرب الأمريكية الإسرائيلية مع إيران، ما أثار مخاوف من اضطرابات كبيرة في الإمدادات العالمية.

وتراجعت الأسعار لاحقًا بعد تصريحات معاون في الكرملين بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أجرى مكالمة هاتفية مع ترامب وتبادلا مقترحات لتسوية سريعة للأزمة، مما هدأ المخاوف من اضطراب طويل الأمد في الإمدادات.

وقال ترامب إنه يعتقد أن واشنطن "متقدمة جدًا" على الإطار الزمني المقدر للحرب، الذي كان يتراوح بين أربعة وخمسة أسابيع.

من جهته، قال محلل السوق في شركة آي.جي، توني سيكامور، إن النفط سيظل شديد التقلب خلال الفترة المقبلة، متوقعًا أن يتداول في نطاق واسع بين 75 و105 دولارات للبرميل.

كما أكدت دول مجموعة السبع استعدادها لاتخاذ "التدابير اللازمة" لمواجهة ارتفاع الأسعار العالمية، لكنها لم تعلن عن إطلاق احتياطيات الطوارئ حتى الآن.