قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الإحصـاء: ارتفاع معدل التضخم الشهري لشهر فبراير 2026
الصحة الإسرائيلية: 2339 إسرائيليا نقلوا إلى المستشفيات منذ بداية حرب إيران
قلق في الكونجرس.. واشنطن بوست: البنتاجون استهلك ذخائر بقيمة 5.6 مليار دولار
ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء
السيدة انتصار السيسي تكرم نائب رئيس جامعة عين شمس خلال احتفالية «المرأة المصرية أيقونة النجاح»
سمير فرج عن يوم الشهيد: لولا تضحيات الأبطال لما تمكنا من العيش في أمان
نتنياهو: طموحنا أن نمكن الشعب الإيراني من تفكيك النظام
جلسة طارئة بين الخطيب وتوروب.. واتجاه لإضافة عنصر جديد بالجهاز المعاون
محمود أبو الدهب: زيزو وإمام عاشور «بوظوا أوضة لبس الأهلي»
الجيش الإيراني يستهدف مصافي نفط ومخازن وقود لدولة الاحتلال في حيفا
في ذكرى فتح مكة.. دخلها الرسول بـ10 آلاف صحابي وأسلم أغلب ساداتها
صاحب التفسير الوسيط.. الأوقاف تُحيي ذكرى وفاة محمد سيد طنطاوي شيخ الأزهر السابق
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

النفط العالمي يقلص خسائره ويعود إلى مستوى 90 دولاراً

النفط العالمي
النفط العالمي
وكالات

قلصت أسعار النفط عالميًا خسائرها خلال تعاملات اليوم "الثلاثاء"، بعد انخفاض حاد بنحو 9% خلال الجلسة، وسط توقعات من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باقتراب انتهاء الحرب في المنطقة.

وعلى صعيد التداولات، تراجعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 4.4% لتصل إلى 94.61 دولار للبرميل، فيما انخفضت عقود خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 4.5% مسجلة 90.68 دولار للبرميل.

كانت أسعار النفط قد ارتفعت أمس الاثنين إلى مستويات قياسية، متجاوزة 100 دولار للبرميل، وسجل خام برنت أعلى مستوى له عند 119.50 دولارًا وخام غرب تكساس الوسيط عند 119.48 دولارًا، وهو الأعلى منذ منتصف عام 2022.

ويعود ارتفاع الأسعار إلى خفض السعودية وعدد من المنتجين الآخرين للإمدادات خلال الحرب الأمريكية الإسرائيلية مع إيران، ما أثار مخاوف من اضطرابات كبيرة في الإمدادات العالمية.

وتراجعت الأسعار لاحقًا بعد تصريحات معاون في الكرملين بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أجرى مكالمة هاتفية مع ترامب وتبادلا مقترحات لتسوية سريعة للأزمة، مما هدأ المخاوف من اضطراب طويل الأمد في الإمدادات.

وقال ترامب إنه يعتقد أن واشنطن "متقدمة جدًا" على الإطار الزمني المقدر للحرب، الذي كان يتراوح بين أربعة وخمسة أسابيع.

من جهته، قال محلل السوق في شركة آي.جي، توني سيكامور، إن النفط سيظل شديد التقلب خلال الفترة المقبلة، متوقعًا أن يتداول في نطاق واسع بين 75 و105 دولارات للبرميل.

كما أكدت دول مجموعة السبع استعدادها لاتخاذ "التدابير اللازمة" لمواجهة ارتفاع الأسعار العالمية، لكنها لم تعلن عن إطلاق احتياطيات الطوارئ حتى الآن.

سعر خام برنت الحرب الأمريكية الإسرائيلية أسعار النفط عالميًا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أذان الفجر

موعد أذان الفجر يوم الثلاثاء 20 رمضان في مصر.. احذر التوقيت إتغير

إيران وإسرائيل

الضربة القاضية ضد إسرائيل.. الحرس الثوري الإيراني يعلن تدمير مركز الاتصالات الفضائية في تل أبيب

توروب

مفاجأة.. أول قرار من الأهلي بعد الخسارة أمام طلائع الجيش

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبانيه اليوم الثلاثاء بالبورصة والأسواق

أسطوانة البوتاجاز

بعد الزيادة الجديدة.. سعر اسطوانة البوتاجاز المنزلي يرتفع 50 جنيها

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار في البنك المركزي اليوم الثلاثاء 10-3-2026

البنزين

زيادة 3 جنيهات.. رسميا| البترول تعلن رفع أسعار البنزين والغاز والسولار

أسطوانة البوتاجاز

زيادة 100 جنيه.. تعرف على سعر اسطوانة البوتاجاز التجاري الآن

ترشيحاتنا

أمطار غزيرة تعزز آفاق محصول الكاكاو في كوت ديفوار حتى أغسطس

أمطار غزيرة تعزز آفاق محصول الكاكاو في كوت ديفوار حتى أغسطس

الأسهم الكورية الجنوبية

الأسهم الكورية الجنوبية تنتعش وسط تراجع المخاوف بشأن الحرب على إيران

مضيق هرمز

إيران: مضيق هرمز مورد استراتيجي لنا ومن الطبيعي الاستفادة منه خلال الحرب

بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الموز ذات النقط السوداء؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الموز ذات النقط السوداء؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الموز ذات النقط السوداء؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الموز ذات النقط السوداء؟

نزاع قانوني طويل.. "اهتزاز الموت" يهدد سائقي سيارات فورد بالـ.قتل

فورد سوبر ديوتي
فورد سوبر ديوتي
فورد سوبر ديوتي

بمكونات بسيطة في البيت.. طريقة عمل بسكويت العيد مثل المحلات بخطوات سهلة

بسكويت العيد
بسكويت العيد
بسكويت العيد

كنز صحي.. تعرف على أهم فوائد الكزبرة الناشفة وكيفية استخدامها

كنز صحى من الكزبرة الناشفه وكيفيه استخدامها
كنز صحى من الكزبرة الناشفه وكيفيه استخدامها
كنز صحى من الكزبرة الناشفه وكيفيه استخدامها

فيديو

وزير الدفاع يلتقى عددا من قادة الوحدات والوحدات الفرعية بالجيشين الثاني والثالث الميدانيين

وزير الدفاع يلتقى عددا من قادة الوحدات والوحدات الفرعية بالجيشين الثاني والثالث الميدانيين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: تعالى معي إلى جبل المقطم

د. أحمد رمضان صوفي

د. أحمد رمضان صوفي يكتب: المرأة وصناعة الإنسان الركيزة الأولى لبناء الوطن وحارسة الأمن القومي

د. خالد رحومة

د. خالد رحومة يكتب: على خط النار.. كيف تصنع مصر من الأزمة "جمهورية الإنتاج" وتعيد رسم خارطة المستقبل؟

المزيد