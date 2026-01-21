بقيمة 280 جنيها .. تراجع سعر الجنيه الذهب في مصر الآن

تراجع سعر الذهب في الأسواق المحلية، إذ سجل سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر شيوعا الآن، 6495 جنيها بيعا، مقابل 6530 جنيها، مستهل التعاملات المسائية، بانخفاض 35 جنيها، بينما سجل سعر الجنيه الذهب هبوطا بقيمة 280 جنيها.

ويرصد موقع “صدى البلد” الإخباري، أسعار الذهب وتحركاته في مصر خلال ختام التعاملات المسائية، اليوم الأربعاء 21 يناير 2026، وفقا لموقع gold price today، ضمن النشرة التي يقدّم خلالها أسعار العديد من السلع والخدمات المتنوعة.

سعر بيع وشراء الذهب في مصر يوم الأربعاء

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر بيع جرام الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، نحو 7425 جنيهًا.

بلغ سعر شراء جرام الذهب عيار 24 نحو 7390 جنيها.

سعر الذهب عيار 22

وصل سعر بيع جرام الذهب عيار 22 إلى 6805 جنيهات.

سجل سعر شراء جرام الذهب عيار 22 نحو 6775 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 21

بلغ سعر بيع جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا نحو 6495 جنيهًا.

وصل سعر شراء جرام الذهب عيار 21 الأكثر إلى نحو 6465 جنيها.

سعر الذهب عيار 18

سجّل سعر بيع جرام الذهب عيار 18 اليوم 5565 جنيهًا.

وصل سعر شراء جرام الذهب عيار 18 اليوم إلى 5540 جنيهات.

سعر الذهب عيار 14

سجّل سعر بيع جرام الذهب عيار 14 اليوم 4330 جنيهًا.

بلغ سعر شراء جرام الذهب عيار 14 اليوم 4310 جنيهات.

سعر الذهب عيار 12

وصل سعر بيع جرام الذهب عيار 12 اليوم إلى 3710 جنيهات.

سجل سعر شراء جرام الذهب عيار 12 اليوم 3595 جنيهات.

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر بيع الجنيه الذهب اليوم حوالي 51960 جنيهًا.

وصل سعر شراء الجنيه الذهب اليوم لنحو 51720 جنيهًا.

سعر بيع أوقية الذهب

بلغ سعر بيع أوقية الذهب في مصر نحو 230875 جنيها.

سجّل سعر شراء أوقية الذهب في مصر نحو 229810 جنيهات.

سعر الأونصة بالدولار

تُحسب أسعار الأونصة بالدولار الأمريكي؛ بناءً على سعر الصرف الحالي، حيث يبلغ سعر الأونصة الذهبية في البورصة العالمية حوالي 4832 دولارا أمريكيا.