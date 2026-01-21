هبوط جديد.. سعر الذهب عيار 21 في مصر ختام اليوم

واصل سعر الذهب تراجعه في الأسواق المحلية والعالمية، إذ سجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا الآن 6440 جنيه للبيع مقابل 6530 جنيه بمستهل التعاملات المسائية بانخفاض قدره 110 جنيه.

يرصد موقع “صدى البلد” الإخباري، أسعار الذهب وتحركاته في مصر خلال ختام التعاملات اليوم الأربعاء 21 يناير 2026، وفقا لموقع gold price today، ضمن النشرة التي يقدّم خلالها أسعار العديد من السلع والخدمات المتنوعة.

سعر بيع وشراء الذهب في مصر

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر بيع جرام الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، نحو 7360 جنيهًا.

بلغ سعر شراء جرام الذهب عيار 24 نحو 7315 جنيها.

سعر الذهب عيار 22

وصل سعر بيع جرام الذهب عيار 22 إلى 6745 جنيها.

سجل سعر شراء جرام الذهب عيار 22 نحو 6705 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 21

بلغ سعر بيع جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا نحو 6440 جنيهًا.

وصل سعر شراء جرام الذهب عيار 21 الأكثر إلى نحو 6400 جنيها.

سعر الذهب عيار 18

سجّل سعر بيع جرام الذهب عيار 18 اليوم 5520 جنيهًا.

وصل سعر شراء جرام الذهب عيار 18 اليوم إلى 5485 جنيهات.

سعر الذهب عيار 14

سجّل سعر بيع جرام الذهب عيار 14 اليوم 4295 جنيهًا.

بلغ سعر شراء جرام الذهب عيار 14 اليوم 4265 جنيهًا.

سعر الذهب عيار 12

وصل سعر بيع جرام الذهب عيار 12 اليوم إلى 3680 جنيهًا.

سجل سعر شراء جرام الذهب عيار 12 اليوم 3655 جنيهات.

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر بيع الجنيه الذهب اليوم حوالي 51520 جنيهًا.

وصل سعر شراء الجنيه الذهب اليوم لنحو 51200 جنيهًا.

سعر بيع أوقية الذهب

بلغ سعر بيع أوقية الذهب في مصر نحو 228920 جنيها.

سجّل سعر شراء أوقية الذهب في مصر نحو 227500 جنيها.

الأونصة بالدولار:

تُحسب أسعار الأونصة بالدولار الأمريكي بناءً على سعر الصرف الحالي، حيث يبلغ سعر الأونصة الذهبية في البورصة العالمية حوالي 4795.01 دولار أمريكي.