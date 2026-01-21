الجنيه الذهب بـ 52 ألف جنيه.. سر ارتفاعات أسعار المعدن الأصفر.. فيديو

كشف ناجي فرج مستشار وزير التموين الأسبق لشؤون الذهب، أسباب الارتفاعات المستمرة في أسعار الذهب بالأسواق .



وقال ناجي فرج في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة في برنامج " 90 دقيقة " المذاع على قناة “ المحور ” :" الاحداث الاقتصادية العالمية تؤثر بشكل كبير على أسعار الذهب عالميا خاصة رسوم ترامب الجمركية وأزمة جرينلاند ".

واكمل ناجي فرج :" كافة البنوك المركزية حول العالم تلجأ لشراء الذهب الذي يعتبر الملاذ الآمن مما أدى إلى ارتفاع أسعار الذهب عالميا ".



ولفت ناجي فرج :" جنيه الذهب الآن بـ 52 الف جنيه وعيار 21 بـ 6530 جنيه وهناك ارتفاعات قياسية في أسعار الذهب ".

وتابع ناجي فرج :" ارتفاعات أسعار الذهب أمر وارد بسبب التوترات السياسية والاقتصادية العالمية "، مضيفا:" قد يتراجع الذهب مستقبلا بسبب جني الأرباح ، مضيفا:" أوقية الذهب قد تتخطى الـ 5000 دولار".

وشهدت أسعار الذهب ارتفاعًا حادًا خلال منتصف تعاملات الأربعاء 21 يناير 2026، مسجلة مستويات تاريخية غير مسبوقة على الصعيدين العالمي والمحلي، في تطور يعكس حجم القلق الذي يسيطر على الأسواق الدولية.

هذا الصعود القوي جاء مدفوعًا بتزايد الإقبال على المعدن النفيس بوصفه ملاذًا آمنًا، في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية والضبابية التي تحيط بمستقبل السياسات التجارية والاقتصادية العالمية، ما أعاد الذهب إلى صدارة أدوات التحوط لدى المستثمرين والأفراد على حد سواء.