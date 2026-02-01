تحذير عاجل من سعيد إمبابي بشأن أسعار الذهب.. تفاصيل

أكد سعيد إمبابي خبير أسواق المال، أن أسعار الذهب تشهد ارتفاع خلال الفترة الحالية، مشيرا إلى أن ما يحدث في سوق الذهب يعرف بـ المضاربات.



لازم يفهم الذهب اللي بيتحرك على شاشات البورصة العالمية مجرد أرقام

وأضاف سعيد إمبابي خبير أسواق المال، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد سالم، مقدم برنامج كلمة أخيرة، المذاع عبر قناة أون، مساء اليوم الأحد، أن :"لازم يفهم الذهب اللي بيتحرك على شاشات البورصة العالمية مجرد أرقام وانت كمواطن مصري مش هتدخل في المضاربة دي".

وتابع سعيد إمبابي خبير أسواق المال، أن :"المواطن العادي لا يحتاج النظر للبورصة، واللي بيشتري ذهب بيكون بهدف للزمن وأتوقع تراجع أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة".

ارتفاع اسعار الذهب مع نهاية العام الحالي 2026 إلى 7 الأف دولار للأوقية

وتوقع سعيد إمبابي خبير أسواق المال، أن ارتفاع اسعار الذهب مع نهاية العام الحالي 2026 إلى 7 الأف دولار للأوقية.

