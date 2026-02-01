الإسكان: انهيار جزء من محطة وقود بالقاهرة الجديدة بسبب أخطاء في حفر الأساسات

كشف عمرو خطاب، المتحدث الرسمي باسم وزارة الإسكان، تفاصيل حادث الانهيار الذي شهدته القاهرة الجديدة، موضحًا أن قطعة أرض مخصصة لإحدى الشركات مجاورة لمحطة وقود قيد البناء وحفر الأساسات هو السبب الرئيسي للحادث.

انهيار جزء من المباني

وقال خطاب خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» والمذاع عبر قناة صدى البلد، إن أخطاء حدثت أثناء حفر الأساسات أدت إلى انهيار جزء من مباني محطة الوقود.

الحفاظ على منشآت الجوار

وأكد أن قطعة الأرض حصلت على ترخيص منذ العام الماضي، يشمل التعهد بالحفاظ على منشآت الجوار، وقد تمت مراجعة الأوراق من قبل جهاز المدينة.

وأشار المتحدث باسم الإسكان إلى أن الشركة المنفذة هي المسؤولة عن الحادث، وكذلك الاستشاري المشرف على الأعمال، مؤكدًا أن التحقيقات الفنية جارية حاليًا لتحديد كافة الملابسات.

وشدد خطاب على أن إصدار الرخصة لا يتم إلا بوجود استشاري مشرف معتمد من نقابة المهندسين، موضحًا أن الحادث لا علاقة له بكسر ماسورة مياه سابقًا في القاهرة الجديدة.