خطوة بخطوة.. متحدث الصحة يكشف كيف يتم إدارة ملف قرار العلاج على نفقة الدولة
التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين مولودية الجزائر وسانت ايلو
الكونفدرالية الأفريقية| صلاح مسن يحرز هدف تعادل المصري في شباك الزمالك
مشهد نادر.. طيران الاحتلال يحلّق على ارتفاع منخفض في جنوب لبنان
اهتمام فرنسي سويسري للتعاقد مع مدافع الأهلي.. تفاصيل
خبير استراتيجي: ضربة إيران كانت وشيكة .. وتركيا تدخلت لوقف التصعيد
أسعار السجائر الأجنبية الجديدة في مصر بعد زيادة فيليب موريس
الإسكندرية تودع الزحام بإيقاف ترام الرمل التاريخي لتدشين عصر النقل الذكي | تفاصيل
الكونفدرالية الإفريقية | حسام عبد المجيد يحرز هدف تقدم الزمالك في شباك المصري
تشكيل باريس سان جيرمان أمام ستراسبورج في الدوري الفرنسي
الحرس الثوري: الحشد الأمريكي في المنطقة لا يجب الانتباه له
كيف حفظ الإسلام والدولة حقوق ذوي الإعاقة؟.. رجال الدين والسياسة يوضحون
الإسكان: انهيار جزء من محطة وقود بالقاهرة الجديدة بسبب أخطاء في حفر الأساسات

محمد البدوي

كشف عمرو خطاب، المتحدث الرسمي باسم وزارة الإسكان، تفاصيل حادث الانهيار الذي شهدته القاهرة الجديدة، موضحًا أن قطعة أرض مخصصة لإحدى الشركات مجاورة لمحطة وقود قيد البناء وحفر الأساسات هو السبب الرئيسي للحادث.

 انهيار جزء من المباني 

وقال خطاب خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» والمذاع عبر قناة صدى البلد، إن أخطاء حدثت أثناء حفر الأساسات أدت إلى انهيار جزء من مباني محطة الوقود. 

الحفاظ على منشآت الجوار

وأكد أن قطعة الأرض حصلت على ترخيص منذ العام الماضي، يشمل التعهد بالحفاظ على منشآت الجوار، وقد تمت مراجعة الأوراق من قبل جهاز المدينة.

وأشار المتحدث باسم الإسكان إلى أن الشركة المنفذة هي المسؤولة عن الحادث، وكذلك الاستشاري المشرف على الأعمال، مؤكدًا أن التحقيقات الفنية جارية حاليًا لتحديد كافة الملابسات. 

وشدد خطاب على أن إصدار الرخصة لا يتم إلا بوجود استشاري مشرف معتمد من نقابة المهندسين، موضحًا أن الحادث لا علاقة له بكسر ماسورة مياه سابقًا في القاهرة الجديدة.

الإسكان وزارة الإسكان الإعلامي أحمد موسى

دمل العين .. أعراض شائعة ونصائح لتخفيف الألم

هل تعاني من الشوكة العظمية؟ ..إليك طرق فعّالة لتخفيف الألم

جمعت بين الجمال والجرأة.. ملك قورة تثير الجدل في حفل المتحدة

منافسة قوية بين النجوم.. 5 مسلسلات على شاشة النهار في رمضان

