هيجسيث: ضربنا أكثر من 7 آلاف هدف في إيران وأضررنا بأكثر من 120 سفينة لطهران

أكد وزير الحرب الأمريكي بي هيجسي أنه سوف يتم الإنتهاء من الخرب في إيران، مشيرا إلى أن معظم وسائل الإعلام تريد من الأمريكيين أن يعتقدوا أن الجنود ذاهبون إلى متاهة أو مستنقع.

وقال وزير الحرب الأمريكي، في تصريحات له: “لن نتوقف حتى إكمال المهمة في إيران وتضحيات جنودنا تجعل التزامنا أقوى”.

وأضاف وزير الحرب الأمريكي: “إيران بلد مترامي الأطراف وحولت موارد الدولة لتصنيع الصواريخ والمسيرات وضربنا أكثر من 7 آلاف هدف في إيران، وهو رقم يعكس القوة الساحقة”.

وتابع: “اليوم سيكون هو الأقوى على مستوى الهجمات، والهجمات الإيرانية على قواتنا تراجعت بنسبة 90% وأضررنا بأكثر من 120 سفينة إيرانية”.

وزاد وزير الحرب الأمريكي: “الصناعة الرئيسية في إيران تقوم على الأذرع الإرهابية التي ترعاها الدولة، وعلى العالم والشرق الأوسط وحلفائنا غير المتعاونين في أوروبا أن يشكروا الرئيس ترامب”.

وواصل: “ننتصر بحسب شروطنا ووفق أهدافنا، ونهدف إلى تدمير منصات الصواريخ والقاعدة الصناعية لإيران”.

وختم وزير الحرب الأمريكي: “نهدف إلى منع إيران من امتلاك سلاح نووي”.