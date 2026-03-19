قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الدفاع الأمريكي: تراجع الهجمات الإيرانية على قواتنا بنسبة 90%
4 دول إسلامية تعلن السبت أول أيام عيد الفطر لعدم ثبوت رؤية الهلال
صانعات المجد الحقيقي .. محافظ الغربية يُهنئ الأمهات الفائزات بمسابقة الأم المثالية لعام 2026 |صور
رحله كفاح وصبر .. الأم المثالية بالوادي الجديد ربّت ثلاثة أبناء مؤهلات عليا..صور
رئيس الأركان الأمريكي: بدء استخدام الذخائر الفوقية ومقاتلات إيه 10 ضد إيران
بعد رفع أسعار البنزين.. هذه حلول المالية لحل أزمة الطاقة| الوزير يرد
انفوجراف.. صرف 18.5مليار جنيه من حزمة الحماية الاجتماعية
محافظ الجيزة يستدعي رئيس مركز أبو النمرس ويُبدي عدم رضاه عن النظافة
من وجع الفقد إلى قمة التكريم.. حكاية أم كسرت المستحيل في أسيوط
عاصفة ترابية تضرب مدن البحر الأحمر وتربك الملاحة البحرية
تفاصيل إصابة أحمد خضري مدافع الزمالك الشاب وموعد عودته
إصابة مراسل ومصور قناة «روسيا اليوم» في هجوم إسرائيلي على جنوب لبنان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

مستشار سابق بالبرلمان الأوروبي: البنية الاقتصادية الأوروبية تتأثر سلبا بسبب حرب إيران وأمريكا

صورة أرشيفية
هاجر ابراهيم

قال عبد الغني العيادي، المستشار السابق بالبرلمان الأوروبي، إن الموقف الأوروبي لم يتغير، ولن يشهد تحولًا جوهريًا، مؤكدًا أن هذا النهج يتماشى مع ما وصفه بـ "العقيدة الأوروبية" التي تميل إلى قدر من الليونة في التعامل مع الأزمات، مقارنة بما يجري تداوله داخل الشارع الأوروبي والنقاشات الشعبية.

وأوضح، خلال مداخلة مع الإعلامية منى عوكل، على قناة "القاهرة الإخبارية"، ردًا على تساؤل بشأن انعكاسات الأزمة على أوروبا، أن القارة حاولت النأي بنفسها عن الصراع، إلا أن تداعياته بدأت تُلقي بظلالها بشكل واضح، ما يفرض الحاجة إلى موقف أكثر وضوحًا، مؤكدا أن هذا التأثير كان متوقعًا منذ القراءة الأولية للأزمة، نظرًا للموقع الجغرافي الحساس للمنطقة، وأهميتها الاستراتيجية، لا سيما في ما يتعلق بأمن الطاقة.

وأضاف أن أوروبا، بعد العقوبات التي فرضتها على روسيا، اضطرت إلى التوجه نحو مصادر الطاقة في منطقة الخليج والشرق الأوسط، ما يجعلها أكثر عرضة لتداعيات أي تصعيد عسكري في هذه المنطقة، مشيرا إلى أن الحروب بطبيعتها تؤثر على حركة الملاحة وسلاسل التوريد، وهو ما ينعكس مباشرة على البنية الاقتصادية الأوروبية.

وفي سياق متصل، لفت العيادي إلى وجود تباين بين الموقف الرسمي الأوروبي والمزاج العام داخل المجتمعات الأوروبية، موضحًا أن الشارع الأوروبي يتبنى مواقف أكثر راديكالية، في حين تركز الحكومات على احتواء التداعيات الاقتصادية للحرب، دون إيلاء ملف الشرعية الدولية والقانون الدولي نفس القدر من الاهتمام أو الحدة في الطرح.
 

البرلمان الأوروبي الشارع الأوروبي أوروبا منطقة الخليج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ترشيحاتنا

بالصور

الأم المثالية بالشرقية: زوجي توفي وترك لي 3 أبناء واشتغلت بمحل لتربيتهم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

