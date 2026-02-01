فتيات ليل في شوارع التجمع.. ضبط شبكة لممارسة الأعمال المنافية للأداب داخل السيارات

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 6 سيدات؛ لقيامهن بالتحريض على ممارسة الأعمال المنافية للآداب، في القاهرة.

وكانت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، أكدت قيام بعض الفتيات بالتردد على دائرة قسم شرطة التجمع الأول، مُرتدين ملابس غير لائقة، والإتيان بأفعال خادشة للحياء، واستيقاف قائدي السيارات الملاكي، والاتفاق معهم على ممارسة الأعمال المنافية للآداب داخل السيارات، بمقابل مادي، ودون تمييز.

وعقب تقنين الإجراءات؛ تم استهدافهن وضبطهن (6 سيدات - لـ 3 منهن معلومات جنائية) حال قيامهن بالتحريض على ممارسة الأعمال المنافية للآداب للراغبين من قائدي السيارات، بمقابل مالي، وبمواجهتهن؛ اعترفن بنشاطهن الإجرامي على النحو المشار إليه.

واتخذت الإجراءات القانونية.