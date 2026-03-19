ألعاب وبحيرات وشلالات .. كيف استعدت حدائق القناطر الخيرية لاستقبال الزائرين فى العيد ؟

أنهت حدائق ومتنزهات القناطر الخيرية أحد أهم المنتجعات بمحافظة القليوبية من إستعداداتها لاستقبال الزائرين خلال الاحتفال بعيد الفطر المبارك من أبناء المحافظة والمحافظات المجاورة للاستمتاع بالمساحات الخضراء والمناظر الطبيعية الخلابة.

وتزينت الحدائق بالورود والأزهار لاستقبال المحتفلين فى العيد وسط الخُضرة وأسفل الأشجار البنغالية العالية للاستمتاع بالمساحات الخضراء والمناظر الطبيعية الخلابة.



وشهدت القناطر الإنتهاء من تطوير عدد من الحدائق خلال الفترة الماضية والانتهاء من أعمال الصيانة والتجديدات للبرجولات والمقاعد الخشبية والمشايات الجانبية وأعمدة الإنارة وعمل بُحيرات وشلالات ونافورة راقصة، بالإضافة إلى تركيب بلاط الانترلوك والبلدورات والحمامات والدهانات، بالإضافة إلى تزويدها بألعاب للأطفال وكافتيريات وإنشاء جراجات بجوار الحدائق لاستيعاب سيارات الزائرين.

محافظ القليوبية يتابع الإستعدادات

من جانبه تابع الدكتور حسام عبد الفتاح محافظ القليوبية استعدادات حدائق القناطر الخيرية لعيد الفطر المبارك وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة لرى قناطر الدلتا التابعة لوزارة الري.

ووجه المحافظ رفع حاله التأهب استعدادا لاستقبال الزوار خلال فترة الأعياد من خلال توفير كافة الخدمات من أعمال الصيانة والنظافة والتأمين والتنظيم حتى يتمكن الزوار من الاستمتاع بإجازة العيد و ذلك بتكثيف أعمال الصيانة اللازمة لشبكات المرافق للحدائق و ملحقاتها و كذلك أعمال نظافة المشايات و المسطحات الخضراء ودورات المياه بالإضافة إلى مراجعة أعمال دهانات البلدورات و البرجولات الخشبية و البوابات و المنشآت لتعكس مظاهر الفرح و السرور على الزوار مع تكثيف أعمال نظافة واجهات الحدائق النيلية من خلال إزالة ورد النيل و الحشائش و المخلفات العائمة.

تطوير الحدائق

وفى ذات السياق قامت الإدارة بالانتهاء من أعمال تطوير حديقة أهالينا بمساحة ٦ افدنة - احدث الحدائق المنضمة لقاطرة التطوير - و من المقرر افتتاحها للجمهور خلال فترة عيد الفطر المبارك لتساعد فى تخفيف كثافة اعداد الزوار على الحدائق الأخرى.

ومن الجدير بالذكر أن حدائق الرى بالقناطر الخيرية من مقاصد النزهة المتميزة بمساحة (٧٠) فدان والتى شهدت أعمال تطوير كبيرة خلال السنوات الماضية حيث إنتهت وزارة الموارد المائية والري من تطوير العديد من الحدائق بمساحات مختلفة مثل حديقة لؤلؤة الشرق (١٤) فدان ، والمركز الثقافي (٩) أفدنة ، والنيل (٨) أفدنة ، والبحيرة (٣) أفدنة ، والياسمين (٨) أفدنة ، والتوفيقي (٣) أفدنة ، والزهور (٤) أفدنة ، والجزيرة (٦) أفدنة ، والنخيل (٧) أفدنة ، وحديقه أ (٦) أفدنة.