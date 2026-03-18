محافظ القليوبية يبحث سبل التعاون المشترك مع 144 الحربي

استقبل الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، اليوم بمكتبه بديوان عام المحافظة، اللواء مهندس طارق فؤاد قطب المفوض العام لشركة بنها للصناعات الإلكترونية (مصنع 144 الحربي)، لبحث وتعزيز سبل التعاون والتنسيق المشترك بين المحافظة والشركة بما يخدم خطط التنمية الشاملة على أرض القليوبية.



وخلال اللقاء، استعرض رئيس مجلس إدارة الشركة أبرز مجالات التصنيع والخدمات التي تقدمها الشركة، والتي تشمل تصنيع ألواح الطاقة الشمسية، محطات توليد الكهرباء، كشافات الليد الموفرة، أجهزة الحاسب الآلي، صناعة إطارات السيارات وتدويرها، تصنيع الأجهزة الطبية وتجهيز المستشفيات، بالإضافة إلى صناعة شواحن السيارات الكهربائية وتعزيز شبكات الكهرباء بالمحافظة.



وأكد الدكتور حسام عبد الفتاح خلال اللقاء أهمية إقامة معارض دائمة ومؤقتة داخل المحافظة لعرض منتجات الشركة بأسعار تنافسية، مشيداً بالدور الوطني لشركات الإنتاج الحربي في دعم الاقتصاد القومي.



وأشار رئيس مجلس الإدارة إلى حرص الشركة على تقديم منتجاتها بأسعار مخفضة مقارنة بالشركات الخاصة، مع الالتزام بعدم رفع الأسعار مراعاة للبعد الاجتماعي وتخفيفاً عن كاهل المواطنين.

كما ذكر أن الشركة نجحت مؤخراً في عقد شراكات دولية مع دول كبرى مثل الصين وألمانيا وروسيا لتوسيع صناعة المستلزمات الإلكترونية وجذب التكنولوجيا الحديثة، كما تستعد لافتتاح عدد من المصانع الجديدة التي ستحدث طفرة في مجالات الصناعات الإلكترونية والطاقة المتجددة.



وفي ختام اللقاء، وجّه اللواء طارق فودة قطب دعوة رسمية لمحافظ القليوبية لزيارة مقر الشركة للاطلاع على خطوط الإنتاج الحديثة، وقد رحب المحافظ بالدعوة مؤكدًا عزمه تلبيتها قريبًا لتعزيز التعاون الميداني ودعم الصناعة الوطنية بالمحافظة.