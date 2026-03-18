محافظات

رفع درجة الاستعداد القصوى بـ"مياه القليوبية" استعدادًا لعيد الفطر المبارك

محافظ القليوبية
محافظ القليوبية
إبراهيم الهواري

أعلن المهندس محمد إبراهيم فودة، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع قطاعات الشركة، تزامنًا مع قرب حلول عيد الفطر المبارك، وذلك لضمان إستدامة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي خلال أيام العيد.

وأكد "فودة" أن الشركة اتخذت حزمة من الإجراءات والاستعدادات المكثفة، شملت تشكيل غرف عمليات رئيسية وفرعية على مدار 24 ساعة لمتابعة الموقف أولًا بأول، والتعامل الفوري مع أي شكاوى أو طوارئ، إلى جانب الدفع بسيارات شفط وكسح إضافية وتمركزها بالمناطق الحيوية ذات الكثافات السكانية العالية.


وأشار إلى أنه تم رفع درجة الجاهزية بجميع محطات مياه الشرب والصرف الصحي، والتأكد من توافر المهمات وقطع الغيار، مع تكثيف أعمال الصيانة الدورية، ومراجعة شبكات المياه والصرف لضمان استدامة الخدمة دون انقطاع خلال فترة العيد.

رفع العينات 

وأضاف رئيس الشركة أنه تم التشديد على قطاع المعامل بتكثيف رفع العينات من مختلف المحطات والشبكات للتأكد من جودة المياه المقدمة للمواطنين، وفقًا للمواصفات الصحية.
وأوضح "فودة" أن الشركة تستقبل شكاوى المواطنين على الخط الساخن 125 / 01200288880 على مدار الساعة، مؤكدًا سرعة الاستجابة والتعامل الفوري مع البلاغات، بما يضمن راحة المواطنين خلال عيد الفطر المبارك.
واختتم تصريحه بتوجيه التهنئة للمواطنين بمناسبة عيد الفطر المبارك، مؤكدًا حرص الشركة على بذل أقصى الجهود لضمان تقديم خدمة متميزة تليق بأهالي محافظة القليوبية خلال أيام العيد.

القليوبية محافظة القليوبية قطع المياه عيد الفطر شركة مياه الشرب

