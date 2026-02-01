قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تشويه سمعة صادراتنا الزراعية.. نشأت الديهي يطالب بمحاسبة مروجي شائعة استيراد التمور من إسرائيل
عمرو سعد يكشف السبب الحقيقي لاعتزاله الأعمال الدرامية
رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات يكشف عن سبب ارتفاع أسعار السجائر
عمرو سعد يتحدى: مسلسلي هو الأعلى قيمة تسويقية في مصر والوطن العربي
الزمالك يهزم المصري2-1 ويتصدر مجموعته في الكونفدرالية
اللجنة المصرية بغزة: سيتم افتتاح مدارس في وسط القطاع قريبًا
شبهة احتكار.. لميس الحديدي تطالب بالتحقيق في رفع أسعار الهواتف المحمولة
كلمة شيخ الأزهر بمؤتمر استثمار الخطاب الديني وأثره على تعزيز حقوق المرأة
لم يؤخذ رأينا.. نقيب الأطباء يرفض مشروع قانون تنظيم العمل في المستشفيات الجامعية
بعد موجة تقلبات عنيفة.. استقرار أسعار الذهب في مصر ختام التعاملات
الحبس سنة عقوبة تزوير الكود التعريفي للمعتمر.. طبقا للقانون
الكونفدرالية الأفريقية | عدي الدباغ يعيد تقدم الزمالك أمام المصري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

حسن عصفور: إسرائيل تعيد رسم المشهد في غزة بالقوة وتغلق أي أفق للحل السياسي

غزة
غزة
رنا عبد الرحمن

أكد حسن عصفور، وزير شؤون المفاوضات الفلسطيني الأسبق، أن ما تقوم به إسرائيل في قطاع غزة يعكس إصرارًا واضحًا على فرض منطق القوة، مشيرًا إلى أن اغتيال 31 فلسطينيًا قبل ساعات من فتح معبر رفح يحمل رسالة سياسية وأمنية مفادها أن تل أبيب ما زالت ترى نفسها صاحبة القرار الأعلى داخل القطاع.

وخلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى ، في برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة صدى البلد، أوضح عصفور أن هذه العمليات العسكرية تأتي في سياق متعمد لتكريس واقع جديد على الأرض، يقوم على تدمير البنية السياسية والوطنية الفلسطينية، وليس فقط استهداف الفصائل أو القدرات العسكرية.

وأشار الوزير الفلسطيني الأسبق، إلى أن إسرائيل نجحت، عبر سياساتها المتواصلة، في تقويض المشروع الوطني الفلسطيني وإفراغه من مضمونه، مؤكدًا أن ما يحدث حاليًا هو محاولة ممنهجة لإنهاء أي أفق سياسي أو إمكانية حقيقية للتوصل إلى تسوية عادلة للقضية الفلسطينية.

وأوضح عصفور، أن الدعوات المتزايدة لنزع سلاح حركة حماس لا تنفصل عن هذا السياق، معتبرًا أنها تمثل خطوة تمهيدية لإنهاء الحركة نفسها، بما يفتح الباب أمام توسع استيطاني أوسع وفرض سيطرة إسرائيلية كاملة على الأراضي الفلسطينية، في وقت يعيش فيه سكان قطاع غزة أوضاعًا إنسانية كارثية وسط دمار شامل للبنية التحتية ومقومات الحياة.

ولفت إلى أن السياسات الإسرائيلية لا تقتصر على الساحة الفلسطينية فقط، بل تمتد إلى محيط إقليمي أوسع، مشيرًا إلى أن إسرائيل تسعى إلى تعزيز نفوذها في منطقة القرن الإفريقي، من خلال التواجد في ما يُعرف بأرض الصومال، ضمن مخطط استراتيجي يستهدف السيطرة على مضيق باب المندب وتأمين مصالحها في واحد من أهم الممرات البحرية العالمية.

وفيما يتعلق بمستقبل القطاع، كشف حسن عصفور أن خطة إعادة إعمار غزة جرى إعدادها في فبراير 2024، أي بعد نحو شهرين فقط من اندلاع الحرب، ما يعكس وجود تصور مبكر لمرحلة ما بعد العمليات العسكرية، رغم استمرار العدوان والدمار.

واختتم عصفور، تصريحاته بالتأكيد على مفارقة تاريخية، تتمثل في أن إسرائيل كانت طرفًا أساسيًا في نشأة حركة حماس في مراحل سابقة، قبل أن تتحول اليوم إلى الساعي الأول لتدميرها، في إطار سياسات تهدف إلى إعادة تشكيل المشهد الفلسطيني بما يخدم مصالحها الأمنية والاستيطانية.

حسن عصفور صدى البلد احمد موسى شؤون المفاوضات فلسطين مصر

سعر الذهب

عيار 21 يفقد 800 جنيه.. مفاجأة في سعر الذهب الآن بعد القفزة الأخيرة

الفريق محمد عباس حلمي

عقوبات مشددة للتخلف عن التجنيد.. دفاع النواب توافق على تعديلات قانون الخدمة العسكرية والوطنية

أسعار السجائر اليوم كليوترا وبوكس بعد قرار الزيادة الجديدة للمستوردة

أسعار السجائر اليوم كليوبترا وبوكس بعد قرار الزيادة الجديدة للمستوردة

أسعار السجائر- صورة أرشيفية

اعتبارًا من غدا الاثنين .. زيادات جديدة على أسعار السجائر حتى 7 جنيهات

رسميًا.. زيادة أسعار السجائر الأجنبي بدءًا من الغد والعلبة تصل 111 جنيهًا

قرار رسمي| زيادة أسعار السجائر الأجنبي بدءًا من الغد.. إليك القائمة الجديدة

صرف مرتبات شهر فبراير 2026

مواعيد صرف مرتبات العاملين بالدولة في فبراير ومارس 2026

صورة أرشيفية

هل انتهى فصل الشتاء؟! الأرصاد الجوية توضح وتحذر المواطنين

البلوجر احمد مصطفى

رسالة وداع.. أخر كلمات الطبيب أحمد مصطفى البراجة قبل رحيله

وزير التربية والتعليم

لميس الحديدي: بقول لوزير التربية والتعليم “لو عندك مشكلة في الموازنة اتكلم”

حادث انهيار البنزينة

الإسكان تكشف كواليس انهيار القاهرة الجديدة: أخطاء حفر

لميس الحديدي

بعد إعدام الجنايني.. لميس الحديدي: لن يفلت أحد عبث بأمن أطفالنا من العقاب

بالصور

لعشاء لذيذ..طريقة كرات دجاج بالمشروم الكريمي

كرات دجاج بالمشروم الكريمي.
كرات دجاج بالمشروم الكريمي.
كرات دجاج بالمشروم الكريمي.

رمضان 2026 .. طرح البوسترات الفردية من مسلسل "النص الثانى"

أحمد أمين
أحمد أمين
أحمد أمين

رمضان 2026.. طرح البوسترات الفردية لمسلسل "مناعة"

أحمد خالد صالح
أحمد خالد صالح
أحمد خالد صالح

الفيبروميالجيا ..أسباب الإصابة بها

لماذا يُصاب بعض الأشخاص بالفيبروميالجيا دون غيرهم؟
لماذا يُصاب بعض الأشخاص بالفيبروميالجيا دون غيرهم؟
لماذا يُصاب بعض الأشخاص بالفيبروميالجيا دون غيرهم؟

مسلم

قلبي اللي مابيهداش.. مسلم يطرح الأغنية العاشرة من ألبومه الجديد

واقعة قارئ سرادق العزاء

إنت اتهبلت ولا إيه؟ مشادة داخل عزاء والقارئ يكشف الحقيقة

هند صبري

هند صبري تتحدث عن إدمانها وكيف استطاعت التعافي.. تفاصيل تكشف لأول مرة

د.عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: ويتخذ منكم شهداء

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: طريق العودة

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: معرض القاهرة للكتاب.. حين تتحول الثقافة إلى حياة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عالم على الحافة

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الوجه الآخر

