حسن عصفور: ما جرى في غزة غير مسبوق تاريخيًا.. والتهجير حاضر في صميم عقلية الاحتلال

حذر الوزير الفلسطيني الأسبق لشؤون المفاوضات، حسن عصفور، من خطورة المرحلة الحالية التي يمر بها قطاع غزة، مؤكدًا أن إسرائيل ما زالت تفرض سيطرتها الميدانية، وتملك زمام القوة داخل القطاع، في ظل واقع إنساني وصفه بأنه “غير مسبوق في التاريخ الحديث”.

وخلال حواره ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة صدى البلد، شدد “عصفور” على أن ما تعرض له قطاع غزة، يفوق أي نماذج عرفها العالم من حيث حجم الدمار والاستهداف، معتبرًا أن ما حدث يمثل “نموذجًا للإبادة الجغرافية والإنسانية” لم يشهده أي مكان آخر بنفس القسوة.

وأوضح الوزير الفلسطيني الأسبق، أن فكرة التهجير ليست طارئة، بل تمثل مبدأً راسخًا في السياسات الإسرائيلية، مشيرًا إلى أن الطرح الذي تبناه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في فترات سابقة؛ كان يدور في فلك واحد، يتمثل في “دفع الفلسطينيين نحو الخروج من أراضيهم؛ عبر تحميل مصر والأردن مسؤولية استيعابهم”.

وأشار عصفور، إلى أن الأردن بات في صدارة الدول المستهدفة ضمن حسابات إسرائيل؛ في ظل تصاعد التوترات الإقليمية، محذرًا من أن أي تصعيد جديد قد ينعكس بشكل مباشر على استقرار المنطقة بأكملها.

وفي سياق متصل، كشف عصفور عن استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية داخل قطاع غزة، موضحًا أن 31 فلسطينيًا سقطوا قتلى خلال يوم واحد فقط، في مؤشر على تصاعد وتيرة العنف، واستمرار نزيف الدم داخل القطاع.

وأكد أن معبر رفح يمثل شريان حياة حقيقي للفلسطينيين، كونه المنفذ الرئيسي لحركة الأفراد ودخول المساعدات الإنسانية، مشددًا على أن أي مساس بدوره يضاعف من حجم الكارثة الإنسانية التي يعيشها سكان غزة.

واختتم حسن عصفور تصريحاته، بالتأكيد على أن ما يجري في القطاع، يتطلب موقفًا دوليًا أكثر جدية، يتجاوز بيانات الإدانة، ويضع حدًا لسياسات القتل والتهجير التي تهدد مستقبل القضية الفلسطينية.