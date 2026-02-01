قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عمرو سعد يكشف السبب الحقيقي لاعتزاله الأعمال الدرامية
رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات يكشف عن سبب ارتفاع أسعار السجائر
عمرو سعد يتحدى: مسلسلي هو الأعلى قيمة تسويقية في مصر والوطن العربي
الزمالك يهزم المصري2-1 ويتصدر مجموعته في الكونفدرالية
اللجنة المصرية بغزة: سيتم افتتاح مدارس في وسط القطاع قريبًا
شبهة احتكار.. لميس الحديدي تطالب بالتحقيق في رفع أسعار الهواتف المحمولة
كلمة شيخ الأزهر بمؤتمر استثمار الخطاب الديني وأثره على تعزيز حقوق المرأة
لم يؤخذ رأينا.. نقيب الأطباء يرفض مشروع قانون تنظيم العمل في المستشفيات الجامعية
بعد موجة تقلبات عنيفة.. استقرار أسعار الذهب في مصر ختام التعاملات
الحبس سنة عقوبة تزوير الكود التعريفي للمعتمر.. طبقا للقانون
الكونفدرالية الأفريقية | عدي الدباغ يعيد تقدم الزمالك أمام المصري
مدارس أم المؤمنين تنعى شقيقة النائب محمد أبو العينين
توك شو

حسن عصفور: ما جرى في غزة غير مسبوق تاريخيًا.. والتهجير حاضر في صميم عقلية الاحتلال

رنا عبد الرحمن

حذر الوزير الفلسطيني الأسبق لشؤون المفاوضات، حسن عصفور، من خطورة المرحلة الحالية التي يمر بها قطاع غزة، مؤكدًا أن إسرائيل ما زالت تفرض سيطرتها الميدانية، وتملك زمام القوة داخل القطاع، في ظل واقع إنساني وصفه بأنه “غير مسبوق في التاريخ الحديث”.

وخلال حواره ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة صدى البلد، شدد “عصفور” على أن ما تعرض له قطاع غزة، يفوق أي نماذج عرفها العالم من حيث حجم الدمار والاستهداف، معتبرًا أن ما حدث يمثل “نموذجًا للإبادة الجغرافية والإنسانية” لم يشهده أي مكان آخر بنفس القسوة.

وأوضح الوزير الفلسطيني الأسبق، أن فكرة التهجير ليست طارئة، بل تمثل مبدأً راسخًا في السياسات الإسرائيلية، مشيرًا إلى أن الطرح الذي تبناه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في فترات سابقة؛ كان يدور في فلك واحد، يتمثل في “دفع الفلسطينيين نحو الخروج من أراضيهم؛ عبر تحميل مصر والأردن مسؤولية استيعابهم”.

وأشار عصفور، إلى أن الأردن بات في صدارة الدول المستهدفة ضمن حسابات إسرائيل؛ في ظل تصاعد التوترات الإقليمية، محذرًا من أن أي تصعيد جديد قد ينعكس بشكل مباشر على استقرار المنطقة بأكملها.

وفي سياق متصل، كشف عصفور عن استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية داخل قطاع غزة، موضحًا أن 31 فلسطينيًا سقطوا قتلى خلال يوم واحد فقط، في مؤشر على تصاعد وتيرة العنف، واستمرار نزيف الدم داخل القطاع.

وأكد أن معبر رفح يمثل شريان حياة حقيقي للفلسطينيين، كونه المنفذ الرئيسي لحركة الأفراد ودخول المساعدات الإنسانية، مشددًا على أن أي مساس بدوره يضاعف من حجم الكارثة الإنسانية التي يعيشها سكان غزة.

واختتم حسن عصفور تصريحاته، بالتأكيد على أن ما يجري في القطاع، يتطلب موقفًا دوليًا أكثر جدية، يتجاوز بيانات الإدانة، ويضع حدًا لسياسات القتل والتهجير التي تهدد مستقبل القضية الفلسطينية.

عيار 21 يفقد 800 جنيه.. مفاجأة في سعر الذهب الآن بعد القفزة الأخيرة

عقوبات مشددة للتخلف عن التجنيد.. دفاع النواب توافق على تعديلات قانون الخدمة العسكرية والوطنية

مواعيد صرف مرتبات العاملين بالدولة في فبراير ومارس 2026

شاهد ..محمد رمضان وسط حشد جماهيري في إيطاليا

هيفاء وهبي تطرح كليب من أول مرة شفتك

لعشاء لذيذ..طريقة كرات دجاج بالمشروم الكريمي

قلبي اللي مابيهداش.. مسلم يطرح الأغنية العاشرة من ألبومه الجديد

إنت اتهبلت ولا إيه؟ مشادة داخل عزاء والقارئ يكشف الحقيقة

هند صبري تتحدث عن إدمانها وكيف استطاعت التعافي.. تفاصيل تكشف لأول مرة

د. عادل القليعي يكتب: ويتخذ منكم شهداء

مصطفى الشيمي يكتب: طريق العودة

ريهام العادلي تكتب: معرض القاهرة للكتاب.. حين تتحول الثقافة إلى حياة

عبد السلام فاروق يكتب: عالم على الحافة

بلال قنديل يكتب: الوجه الآخر

