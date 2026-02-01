قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تشويه سمعة صادراتنا الزراعية.. نشأت الديهي يطالب بمحاسبة مروجي شائعة استيراد التمور من إسرائيل
عمرو سعد يكشف السبب الحقيقي لاعتزاله الأعمال الدرامية
رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات يكشف عن سبب ارتفاع أسعار السجائر
عمرو سعد يتحدى: مسلسلي هو الأعلى قيمة تسويقية في مصر والوطن العربي
الزمالك يهزم المصري2-1 ويتصدر مجموعته في الكونفدرالية
اللجنة المصرية بغزة: سيتم افتتاح مدارس في وسط القطاع قريبًا
شبهة احتكار.. لميس الحديدي تطالب بالتحقيق في رفع أسعار الهواتف المحمولة
كلمة شيخ الأزهر بمؤتمر استثمار الخطاب الديني وأثره على تعزيز حقوق المرأة
لم يؤخذ رأينا.. نقيب الأطباء يرفض مشروع قانون تنظيم العمل في المستشفيات الجامعية
بعد موجة تقلبات عنيفة.. استقرار أسعار الذهب في مصر ختام التعاملات
الحبس سنة عقوبة تزوير الكود التعريفي للمعتمر.. طبقا للقانون
الكونفدرالية الأفريقية | عدي الدباغ يعيد تقدم الزمالك أمام المصري
توك شو

لم يؤخذ رأينا.. نقيب الأطباء يرفض مشروع قانون تنظيم العمل في المستشفيات الجامعية

نقيب الأطباء
نقيب الأطباء
محمد شحتة

كشف الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء، عن أسباب رفض النقابة العامة للأطباء، لمشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون تنظيم العمل في المستشفيات الجامعية رقم 19 لسنة 2018 بصورته الحالية، والذي يناقشه مجلس الشيوخ حاليًا، قائلًا: "الحقيقة أن المشروع المقدم، به نقاط جوهرية نعترض عليها، بخلاف أنه لم يتم الأخذ برأينا في مشروع القانون، ولم يتم إجراء حوار مجتمعي حوله".

وتابع، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الصورة"، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة النهار، قائلًا: "القضية الأهم أن هناك نقاطًا جوهرية نعترض عليها، أهمها تجديد الرخصة كل 5 سنوات، وهذه سابقة لم تحدث في أي منشأة طبية قبل ذلك، وأن تُجدد الرخصة كل 5 سنوات".

وواصل: "حتى في المنشآت الخاصة مثل العيادات والمراكز والمستشفيات الخاصة، تُمنح الرخصة وفق معايير إنشائية وتجهيزات طبية، وبعد ذلك من حق العلاج الحر أن يقوم بعمل تفتيش مرة على الأقل كل سنة؛ للتأكد من المعايير، ومن ثم هناك فصل بين الرخصة والاعتماد".

وأشار إلى أنه إذا كان الهدف من تجديد الرخصة كل 5 سنوات، هو ضمان الجودة أو غير ذلك؛ ففي النهاية هذا الأمر من اختصاص هيئة الاعتماد والرقابة التي دُشنت مؤخرًا، قائلًا: "هي تابعة للسيد رئيس الجمهورية، وتقييم أداء أي منشأة؛ يتم، بخلاف الترخيص، لكن الترخيص يُمنح؛ وفقًا للمعايير الإنشائية، أما تقييم الأداء، فيعتمد على الاعتماد، مثل الأيزو، والجهاز، وغيره، وهو ما يتم إعادته كل 5 سنوات وليس الرخصة".

واستكمل حديثه: "إزاي تبقى الرخصة مؤقتة؟، هل ده طبيعي؟، دي سابقة هي الأولى من نوعها في الواقع المصري، لم تكن موجودة، مافيش حاجة اسمها إعادة ترخيص، لو بعمل أي منشأة اقتصادية، مدرسة أو مصنع، إزاي أعيد ترخيصها كل 5 سنوات؟، هذا مُضر بالاستثمار".

كما أشار إلى أن التاكد من المعايير، يتم عبر الاعتماد، وليس الترخيص.

وعن بند توفيق أوضاع المستشفيات الجامعية والاعتراض عليه، قال: “البند مكتوب بشكل فضفاض للغاية، محطوط شرط للمستشفيات الجامعية الجديدة، وفي نفس الوقت عاوز القديمة توفَّق أوضاعها”.

وأضاف أن توفيق الأوضاع فيما يخص المستشفيات الجامعية القائمة، يمثل كارثة، مثل زيادة مساحة غرف العمليات لـ 50 مترا بدلاً من 40، قائلاً: “غير قابلة  للتطبيق، ومش عارفين هل تقصد توفيق الأوضاع الإنشائية؟ أم من ناحية التجهيزات الطبية؟ فيما يتعلق بالأجهزة والعمليات وقواعد مكافحة العدوى، وبالتالي، لو المقصود الأخير؛ يقول: توفيق أوضاع فنية.. لكن الإنشائية مستحيل”.

وأردف: “دي مباني قديمة وأثرية، سواء قصر العيني، أو الدمرداش، أو الحسيني الجامعي، هنهِدّ أُوَض العمليات مثلا؟”.

وكشف أن خطوة النقابة القادمة، سنقوم بعمل ورشة عمل، الأحد القادم، وسندعو المتخصصين، ونخرج بتوصيات، ونرسلها إلى مجلس الشيوخ، ولو كان انتهى منها؛ سيتم إرساله إلى مجلس النواب، قائلاً: “غريب جدا أن يناقش مشروع قانون له علاقة بنقابات مهنية، دون أخذ رأسها، وهذا ضد الدستور”.

نقيب الأطباء قانون تنظيم العمل مجلس الشيوخ المستشفيات الجامعية حوار مجتمعي

سعر الذهب

عيار 21 يفقد 800 جنيه.. مفاجأة في سعر الذهب الآن بعد القفزة الأخيرة

الفريق محمد عباس حلمي

عقوبات مشددة للتخلف عن التجنيد.. دفاع النواب توافق على تعديلات قانون الخدمة العسكرية والوطنية

أسعار السجائر اليوم كليوترا وبوكس بعد قرار الزيادة الجديدة للمستوردة

أسعار السجائر اليوم كليوبترا وبوكس بعد قرار الزيادة الجديدة للمستوردة

أسعار السجائر- صورة أرشيفية

اعتبارًا من غدا الاثنين .. زيادات جديدة على أسعار السجائر حتى 7 جنيهات

رسميًا.. زيادة أسعار السجائر الأجنبي بدءًا من الغد والعلبة تصل 111 جنيهًا

قرار رسمي| زيادة أسعار السجائر الأجنبي بدءًا من الغد.. إليك القائمة الجديدة

صرف مرتبات شهر فبراير 2026

مواعيد صرف مرتبات العاملين بالدولة في فبراير ومارس 2026

صورة أرشيفية

هل انتهى فصل الشتاء؟! الأرصاد الجوية توضح وتحذر المواطنين

البلوجر احمد مصطفى

رسالة وداع.. أخر كلمات الطبيب أحمد مصطفى البراجة قبل رحيله

جامعة قنا التكنولوجية الأهلية

لجنة وزارة التعليم العالى تزور جامعة قنا للوقوف على إمكانيات الجامعة التكنولوجية الأهلية

الليلة .. انقطاع المياه عن 10 مناطق بحي غرب أسيوط لمدة 6 ساعات

الليلة.. انقطاع المياه عن 10 مناطق في حي غرب أسيوط لمدة 6 ساعات

محافظ كفر الشيخ

محافظ كفر الشيخ: حصول حميات مطوبس على الاعتماد من GAHAR إنجاز يعكس تطور مستوى الخدمات الصحية

بالصور

لعشاء لذيذ..طريقة كرات دجاج بالمشروم الكريمي

كرات دجاج بالمشروم الكريمي.
كرات دجاج بالمشروم الكريمي.
كرات دجاج بالمشروم الكريمي.

رمضان 2026 .. طرح البوسترات الفردية من مسلسل "النص الثانى"

أحمد أمين
أحمد أمين
أحمد أمين

رمضان 2026.. طرح البوسترات الفردية لمسلسل "مناعة"

أحمد خالد صالح
أحمد خالد صالح
أحمد خالد صالح

الفيبروميالجيا ..أسباب الإصابة بها

لماذا يُصاب بعض الأشخاص بالفيبروميالجيا دون غيرهم؟
لماذا يُصاب بعض الأشخاص بالفيبروميالجيا دون غيرهم؟
لماذا يُصاب بعض الأشخاص بالفيبروميالجيا دون غيرهم؟

مسلم

قلبي اللي مابيهداش.. مسلم يطرح الأغنية العاشرة من ألبومه الجديد

واقعة قارئ سرادق العزاء

إنت اتهبلت ولا إيه؟ مشادة داخل عزاء والقارئ يكشف الحقيقة

هند صبري

هند صبري تتحدث عن إدمانها وكيف استطاعت التعافي.. تفاصيل تكشف لأول مرة

د.عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: ويتخذ منكم شهداء

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: طريق العودة

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: معرض القاهرة للكتاب.. حين تتحول الثقافة إلى حياة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عالم على الحافة

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الوجه الآخر

