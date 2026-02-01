بالتزكية.. فوز منى عطية بعضوية مجلس نقابة أطباء الأسنان بكفر الشيخ

فازت الدكتورة منى محمد إبراهيم عطية، بمقعد عضوية مجلس نقابة الأسنان الفرعية بمحافظة كفر الشيخ (فوق 15 سنة) بالتزكية.

وهنأ الدكتور أحمد فاضل، نقيب أطباء الأسنان بكفر الشيخ، اليوم، الدكتورة منى عطية، بفوزها بعضوية مجلس النقابة الفرعية لأطباء الأسنان بالمحافظة، متمنياً لها التوفيق والسداد لخدمة المهنة وأعضاء النقابة.

5 مرشحين تحت السن

وفي سياق متصل، يتنافس على عضوية مجلس النقابة (تحت 15 سنة) 5 مرشحين هم: الدكتور حمادة الشناوي، الدكتور هشام بركة، الدكتور وليد فكري، والدكتور علي عيسى، والدكتورة أحمد بدراوي.