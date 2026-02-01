مدارس أم المؤمنين تنعى شقيقة النائب محمد أبو العينين

نعي رئيس مجلس إدارة مدراس أم المؤمنين الخاصة والعاملين بها ، المغفورة لها بإذن ربها، السيدة الفاضلة مربية الأجيال الحاجة خديجة أبو العينين – مُؤسسة مدارس أم المؤمنين - شقيقة النائب محمد أبو العينين.

وتتقدم إدارة مدارس أم المؤمنين بخالص العزاء والمواساة للنائب محمد أبو العينين، والأسرة الكريمة، سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة برحمته ويسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون.

وجاء في بيان صفحة مدراس أم المؤمنين :"بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره ونفوس يعتصرها الأسى ، ننعي إلى أسرة التربية والتعليم السيدة الفضلى / خديجة محمد محمد أبو العينين

رئيس مجلس إدارة مدارس أم المؤمنين الخاصة.

فقد تركت في الحياة أثرا لا يمحى ، وفي القلوب ذكرى لا تزول ".

واضاف البيان :"لقد غادرت دنيانا سيدة جمعت بين سمو الخلق ورجاحة العقل ، وبين قوة الحضور ، وعمق التأثير ، فكانت مثالا يحتذى ، وقامة سامقة في ميادين العطاء والعمل والإنسانية ".

وتابع : "عاشت - رحمها الله - حياة حافلة بالبذل ، سخرت جهدها وفكرها لخدمة من حولها ، فكانت سندا للضعيف ، وملجأ للمحتاج ، وصوتا للحكمة حين تختلط الأصوات ، لم تكن عظمتها في منصب شغلته أو لقب حملته فحسب ، بل في إنسانيتها الصادقة ، وفي قدرتها النادرة على أن تترك الخير حيثما حلت ، وأن تزرع الأمل في القلوب دون ضجيج ".

واكمل البيان : "عرفها من عرفها ثابتة المبدأ ، صادقة الكلمة ، رفيعة الخلق ، تجمع بين الحزم والرحمة ، وبين الوقار والتواضع.

كانت مدرسة في الصبر ، ومثالا في الإخلاص ، وعنوانا للرقي في الفكر والسلوك ، لم تبخل بعلم أو رأي ، ولم تتأخر يوما عن واجب ، فاستحقت محبة الناس واحترامهم ، واستقرت مكانتها الرفيعة في النفوس ".

وتابع : "إن رحيلها خسارة جسيمة ، وفقدها فراغ لا يسد ، غير أن عزاءنا أنها تركت سيرة عطرة ، وأثرا طيبا سيظل شاهدا على حياة عاشت كريمة ومضت كريمة . ستبقى ذكراها حية في كل عمل صالح ساهمت فيه ، وفي كل نفس لامسته برحمتها ، وفي كل طريق عبدته بحكمتها .

نسأل الله العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته ، وأن يجعل ما قدمت في ميزان حسناتها ، وأن يسكنها فسيح جناته مع النبيين والصديقين والشهداء ، وحسن أولئك رفيقا . وأن يلهم أهليها ومحبيها وتلاميذها الصبر والسلوان" .

وختم : "رحم الله الفقيدة رحمة واسعة ، وجعل ذكراها نورا لا ينطفئ ، وإنا لله وإنا إليه راجعون" .