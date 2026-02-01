أحمد موسى ينعى شقيقة النائب محمد أبو العينين.. الجنازة والعزاء غدًا بمسجد الشرطة بالشيخ زايد

تقدّم الإعلامي أحمد موسى بخالص التعازي للنائب محمد أبو العنين، في وفاة شقيقته السيدة خديجة، مؤكدًا أن الجنازة والعزاء سيكونان غدًا بعد صلاة الظهر مباشرة بمسجد الشرطة في الشيخ زايد.

وأضاف موسى، خلال تقديم برنامج حقائق وأسرار والمذاع عبر قناة صدى البلد، أن الفقيدة السيدة خديجة كانت مؤسسة مدارس «أم المؤمنين» وعُرفت بعطائها المستمر الذي لم يتوقف حتى اليوم الأخير من حياتها، مشيرًا إلى أن مراسم الجنازة والعزاء ستُقام عقب صلاة الظهر.

واختتم موسى تعازيه قائلاً: «خالص التعازي للنائب محمد أبو العنين والأسرة الكريمة».

وكان قد تقدم الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، و أعضاء مجلس الإدارة، والإدارة التنفيذية، بخالص التعازي إلى النائب محمد أبو العنين، رئيس نادي سيراميكا كليوباترا، في وفاة شقيقته التي وافتها المنية اليوم.

داعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته، ويدخلها فسيح جناته، ويلهم الأسرة الكريمة الصبر والسلوان.