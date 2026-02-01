قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عاقبته وأنا في الطائرة.. وليد صلاح الدين يعلق على أزمة إمام عاشور
القائد العام للقوات المسلحة: الجاهزية القتالية والوعي المستنير خط الدفاع الأول عن الوطن
أسعار صرف العملات اليوم الأحد 1 فبراير 2026|فيديو
أسعار الذهب اليوم الأحد 1 فبراير 2026.. وعيار 21 يسجل هذا الرقم| فيديو
«التضامن»: صندوق دعم الصناعات الريفية يمثل مصر في معرض للحرف اليدوية والتراثية بالهند
إيران تعلن عن تصنيف الجيوش الأوروبية منظمات إرهابية
بدء محاكمة 63 متهما بخلية الهيكل الإداري للإخوان.. بعد قليل
لو مسافر.. اعرف مواعيد قطارات «القاهرة - الإسكندرية» اليوم الأحد 1 فبراير 2026
سر أول الشهر فى الحفاظ على رصيد عداد الكهرباء
يصل لـ الأشغال الشاقة المؤبدة.. احذر التهديد على السوشيال ميديا
ادفع فاتورة كهرباء فبراير 2026 أونلاين .. وتجنب الغرامة
اشتباكات عنيفة في تورينو بعد إغلاق مركز ثقافي يساري وإصابة 11 من الشرطة
لن نسمح بالتهجير.. أحمد موسى: أي عدد هيخرج من غزة هيدخل قصاده زيه بمعبر رفح.. والأرصاد: الحرارة تصل إلى 30 درجة على هذه المناطق|أخبار التوك شو

هاني حسين

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:

كتل صحراوية ومرتفع جوي .. الأرصاد: الحرارة تصل إلى 30 درجة على هذه المناطق
كشفت منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الساعات القليلة المقبلة، موضحة أن هناك ارتفاع كبير في درجات الحرارة، حيث وصلت درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى لـ 27 درجة مئوية، بارتفاع ما بين الـ 6 و 7 درجات عن المعدل الطبيعي.


لن نسمح بالتهجير .. أحمد موسى: أي عدد هيخرج من غزة هيدخل قصاده زيه بمعبر رفح
علق الإعلامي أحمد موسى،  على  فتح الجانب الفلسطيني من معبر رفح بداية من الغد للأفراد فقط.


هند صبري: أنا مدمنة تيك توك .. بقعد عليه 7 ساعات يوميا
اعترفت الفنانة هند صبري بمرورها بفترة صعبة من إدمان تطبيق تيك توك، حيث كانت تقضي عليه ما يقرب من 7 ساعات يوميا، إلا أنها استطاعت التعافي من هذا الأمر في الفترة الأخيرة، وبناء على هذه التجربة الشخصية وما شعرت به من مخاطر، اتخذت قرارا حاسما بمنع بناتها من استخدام التطبيق والسوشيال ميديا بشكل عام، معبرة عن خوفها من تأثير الإنترنت السلبي عليهن، ورغبتها في حمايتهن من الفخ الذي وقعت فيه.


طلاب من كل المحافظات .. أحمد موسى: لا يوجد أي تمييز في اختبارات الكليات العسكرية
علق الإعلامي أحمد موسى،  على زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي التفقدية للأكاديمية العسكرية المصرية أمس .


اتحاد كرة اليد: الأولوية للاعبين المنتخب أولا وثانيا وثالثا ثم تأتي الأندية
هنأ مؤمن صفا المشرف العام على المنتخبات الوطنية باتحاد كرة اليد، الشعب المصري بمناسبة تحقيق منتخب مصر بطولة أمم افريقيا .


التضافر خيار رئيسي .. مصر على رأس الاتحاد الأفريقي لمواجهة الأزمات
قال السفير محمد عمر جاد، مساعد وزير الخارجية المصري ومدير إدارة المنظمات والتجمعات الأفريقية، إن تولي مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي يأتي في توقيت حرج للغاية، يشهد تحديات أمنية وسياسية وإقليمية متشابكة، مشيرًا إلى أن النزاعات القديمة والقضايا الدولية المتغيرة تؤثر على استقرار القارة الإفريقية وتزيد من تعقيدات الأمن والتنمية بها.


استشاري تغذية يحذر: القلقاس مش بيتغسل قبل الاستخدام
أكد الدكتور مجدي نزيه، استشاري التغذية العلاجية،أن بعض أنواع الخضراوات والفاكهة لا تحتاج للغسل قبل الطهي أو الاستهلاك.


محامي ضحايا مدرسة الإسكندرية للغات: الجنح مع الظرف المشدد حدها الأدنى سنة حبس
علّق المحامي طارق العوضي، دفاع ضحايا مدرسة الإسكندرية للغات، على بيان النيابة العامة الذي صدر مساء اليوم بشأن إحالة 31 متهمًا إلى المحاكمة أمام محكمة الجنح المختصة، في واقعتَي تعريض أطفال مدرستي "سيدز للغات" و"الإسكندرية الدولية للغات" للخطر، قائلًا: "غدًا جلسة الحكم على المتهم الجنايني خميس، المتهم بهتك عرض أطفال المدرسة، والنيابة العامة تعاملت مع هؤلاء الضحايا وفق أعمارهم، حيث أنهم في مرحلة كي جي 1".


وزير الأوقاف للمتسابق أشرف سيف: أنت في التجويد أحسن بكتير من الترتيل
بدأت الحلقة الثانية والأخيرة من مرحلة نصف النهائي ببرنامج دولة التلاوة، والتي تضم 3 أصوات من أقوى الأصوات وفي نهاية الحلقة سنعرف من سيصل إلى المرحلة النهائية من المتسابقين السبعة خلال حلقة أمس وحلقة اليوم.

أحمد موسى مصر الارصاد الطقس السيسي معبر رفح

مشادة واشتباك بالأيدي بين قارئ بسرادق وأحد الحضور تثير الجدل بمواقع التواصل

«أنت اتهبلت ولا إيه؟».. مشادة داخل سرادق عزاء تثير الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي

مقابر

بعد فك الكوبري | محافظ القاهرة يكشف مصير المقابر التراثية بالسيدة عائشة والإمام الشافعي

مشادة كلامية بين متسابق برنامج التلاوة وأحد متابعيه

تفاصيل مشادة كلامية بين متسابق برنامج دولة التلاوة وأحد متابعيه

سعر الذهب

سعر أقل عيار ذهب اليوم 1-2-2026

محمود السراج واشرف زكي

أشرف زكي يكشف موقف النقابة من محمود سراج بعد تصريحاته المسيئة لمصر | خاص

صيام الأيام البيض

صيام الأيام البيض .. الإفتاء توضح حكم صيام يوم واحد

فضل صيام الأيام البيض

تبدأ غدًا .. فضل صيام الأيام البيض وليلة النصف من شعبان 2026

إمام عاشور

التوأم يتدخل في أزمة إمام عاشور مع الأهلي .. والمونديال كلمة السر | تفاصيل

سارة خليفة

محاكمة المتهمين في القضية المعروفة بتصنيع المواد المخدرة.. بعد قليل

قطار

مصرع شاب وإصابة آخر في اصطدام قطار بهما بأسيوط

المتهمين

القبض على المتهمين بإلقاء مادة حارقة تجاه سيدة بالشرقية

بالصور

القائد العام للقوات المسلحة: الجاهزية القتالية والوعي المستنير خط الدفاع الأول عن الوطن

تسلا تغلق صفحة طرازي S و X وتُعيد توجيه بوصلتها نحو عالم الروبوتات

بعد إلغائها .. ماذا تعرف عن سيارات الشوكولاتة المكسيك ؟

«فورد» تستدعي طرازات حديثة بسبب خطر انفجار الزجاج الأمامي

وزير الدفاع يلتقي بعدد من قادة وضباط القوات المسلحة

القائد العام للقوات المسلحة: الجاهزية القتالية والوعي المستنير خط الدفاع الأول عن الوطن

فيديو دمنهور

زواج عرفي وقرض 300 ألف.. أسرار صادمة في واقعة دمنهور

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أين الحقيقة؟

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العِمَامَة.. حين يُلَفُّ القماشُ حول الرأس فيستقيم المعنى

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: بعض العلاقات درس لا قدر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: عمى الرادارات.. وبصيرة الدولة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

