لن نسمح بالتهجير.. أحمد موسى: أي عدد هيخرج من غزة هيدخل قصاده زيه بمعبر رفح.. والأرصاد: الحرارة تصل إلى 30 درجة على هذه المناطق|أخبار التوك شو

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:

كتل صحراوية ومرتفع جوي .. الأرصاد: الحرارة تصل إلى 30 درجة على هذه المناطق

كشفت منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الساعات القليلة المقبلة، موضحة أن هناك ارتفاع كبير في درجات الحرارة، حيث وصلت درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى لـ 27 درجة مئوية، بارتفاع ما بين الـ 6 و 7 درجات عن المعدل الطبيعي.



لن نسمح بالتهجير .. أحمد موسى: أي عدد هيخرج من غزة هيدخل قصاده زيه بمعبر رفح

علق الإعلامي أحمد موسى، على فتح الجانب الفلسطيني من معبر رفح بداية من الغد للأفراد فقط.



هند صبري: أنا مدمنة تيك توك .. بقعد عليه 7 ساعات يوميا

اعترفت الفنانة هند صبري بمرورها بفترة صعبة من إدمان تطبيق تيك توك، حيث كانت تقضي عليه ما يقرب من 7 ساعات يوميا، إلا أنها استطاعت التعافي من هذا الأمر في الفترة الأخيرة، وبناء على هذه التجربة الشخصية وما شعرت به من مخاطر، اتخذت قرارا حاسما بمنع بناتها من استخدام التطبيق والسوشيال ميديا بشكل عام، معبرة عن خوفها من تأثير الإنترنت السلبي عليهن، ورغبتها في حمايتهن من الفخ الذي وقعت فيه.



طلاب من كل المحافظات .. أحمد موسى: لا يوجد أي تمييز في اختبارات الكليات العسكرية

علق الإعلامي أحمد موسى، على زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي التفقدية للأكاديمية العسكرية المصرية أمس .



اتحاد كرة اليد: الأولوية للاعبين المنتخب أولا وثانيا وثالثا ثم تأتي الأندية

هنأ مؤمن صفا المشرف العام على المنتخبات الوطنية باتحاد كرة اليد، الشعب المصري بمناسبة تحقيق منتخب مصر بطولة أمم افريقيا .



التضافر خيار رئيسي .. مصر على رأس الاتحاد الأفريقي لمواجهة الأزمات

قال السفير محمد عمر جاد، مساعد وزير الخارجية المصري ومدير إدارة المنظمات والتجمعات الأفريقية، إن تولي مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي يأتي في توقيت حرج للغاية، يشهد تحديات أمنية وسياسية وإقليمية متشابكة، مشيرًا إلى أن النزاعات القديمة والقضايا الدولية المتغيرة تؤثر على استقرار القارة الإفريقية وتزيد من تعقيدات الأمن والتنمية بها.



استشاري تغذية يحذر: القلقاس مش بيتغسل قبل الاستخدام

أكد الدكتور مجدي نزيه، استشاري التغذية العلاجية،أن بعض أنواع الخضراوات والفاكهة لا تحتاج للغسل قبل الطهي أو الاستهلاك.



محامي ضحايا مدرسة الإسكندرية للغات: الجنح مع الظرف المشدد حدها الأدنى سنة حبس

علّق المحامي طارق العوضي، دفاع ضحايا مدرسة الإسكندرية للغات، على بيان النيابة العامة الذي صدر مساء اليوم بشأن إحالة 31 متهمًا إلى المحاكمة أمام محكمة الجنح المختصة، في واقعتَي تعريض أطفال مدرستي "سيدز للغات" و"الإسكندرية الدولية للغات" للخطر، قائلًا: "غدًا جلسة الحكم على المتهم الجنايني خميس، المتهم بهتك عرض أطفال المدرسة، والنيابة العامة تعاملت مع هؤلاء الضحايا وفق أعمارهم، حيث أنهم في مرحلة كي جي 1".



وزير الأوقاف للمتسابق أشرف سيف: أنت في التجويد أحسن بكتير من الترتيل

بدأت الحلقة الثانية والأخيرة من مرحلة نصف النهائي ببرنامج دولة التلاوة، والتي تضم 3 أصوات من أقوى الأصوات وفي نهاية الحلقة سنعرف من سيصل إلى المرحلة النهائية من المتسابقين السبعة خلال حلقة أمس وحلقة اليوم.