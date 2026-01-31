اتحاد كرة اليد: الأولوية للاعبين المنتخب أولا وثانيا وثالثا ثم تأتي الأندية

هنأ مؤمن صفا المشرف العام على المنتخبات الوطنية باتحاد كرة اليد، الشعب المصري بمناسبة تحقيق منتخب مصر بطولة أمم افريقيا .

وقال مؤمن صفا في مداخلة هاتفية مع الإعلامي احمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :"الأولوية للاعبي كرة اليد هو المنتخب المصري أولا وثانيا وثالثا ثم تأتي الأندية".

وتابع مؤمن صفا: “لدينا منظومة متكاملة ومحترمة لكرة اليد وهناك تخطيط لتحقيق الإنجازات”.

وأكمل مؤمن صفا:" نشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي على تقديم الدعم الكامل لنا ودعمه المستمر لإنجازاتنا في كرة اليد ونشكر وزارة الرياضة على الدعم المقدم لنا".