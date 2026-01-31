قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هيوصل 6000 دولار | عمرو أديب يوجّه نصيحة للمستثمرين في الذهب
البنك المركزي يكشف تفاصيل طرح سندات وأذون خزانة بـ597.7 مليون دولار غدًا
حمزة عبدالكريم يجتاز الكشف الطبي في برشلونة والإعلان الرسمي غداً
بمشاركة مصطفى محمد .. لوريان يحقق الفوز على نانت 2-1 بالدوري الفرنسي
لو هتبني | قانون البناء يغلظ عقوبة عدم التأمين .. تفاصيل
سامح الترجمان : الذهب رايح لـ6 آلاف دولار .. والملاذ الآمن ما زال الأقوى
رابط الاستعلام عن فاتورة الغاز المنزلي 2026 وطريقة الدفع الإلكتروني
سعرها أقل من 720 ألف جنيه .. أرخص كروس أوفر زيرو في مصر
حسن عبد النبي لمتسابق: أتحفنا بحنجرته الذهبية وغلط وصحح لنفسه
عمرو أديب: انخفاض سعر الذهب سيحدث في العقارات
مي سليم : دورى فى مسلسل روج أسود هيوجع قلب الجمهور | خاص
انهيار لحظي في أسعار الذهب .. نائب رئيس الشعبة يوضح الحقيقة ويوجه رسالة للمواطنين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

محامي ضحايا مدرسة الإسكندرية للغات: الجنح مع الظرف المشدد حدها الأدنى سنة حبس

الحبس
الحبس
محمد البدوي

علّق المحامي طارق العوضي، دفاع ضحايا مدرسة الإسكندرية للغات، على بيان النيابة العامة الذي صدر مساء اليوم بشأن إحالة 31 متهمًا إلى المحاكمة أمام محكمة الجنح المختصة، في واقعتَي تعريض أطفال مدرستي "سيدز للغات" و"الإسكندرية الدولية للغات" للخطر، قائلًا: "غدًا جلسة الحكم على المتهم الجنايني خميس، المتهم بهتك عرض أطفال المدرسة، والنيابة العامة تعاملت مع هؤلاء الضحايا وفق أعمارهم، حيث أنهم في مرحلة كي جي 1".

إجراءات سريعة ومتلاحقة

وأضاف العوضي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الصورة" على قناة النهار: "النيابة تعاملت بإجراءات سريعة ومتلاحقة على مدار الساعة، ليس ذلك فقط ضمانًا للعدالة، بل وتوفير كل ضمانات المحاكمة العادلة للمتهم".

وأوضح أن القضية شهدت حرفية عالية في مواجهة المتهم بكل مستند أو دليل أو شهادة، سواء من الأطفال المجني عليهم أو ذويهم، إضافة إلى تحريات المباحث ومعاينات النيابة وتقارير الطب الشرعي، مع منح المتهم حق الاستعانة بمحاميه أو المحامي المنتدب من المحكمة، مؤكدًا أن: "سرعة العدالة الناجزة مبنية على عدم الإخلال بضمانات المحاكمة العادلة ومنح المتهم حقه في الدفاع".

إجراء تحقيقات موسعة

وأشار العوضي إلى أن هذه القضية تعد الأولى من نوعها التي تشهد هذا التطور النوعي، حيث تحاسب النيابة العامة ليس فقط الجاني المباشر، ولكن كل من تسبب بالإهمال أو سهّل وقوع الجريمة، قائلاً: "كل العاملين في المدرسة، بداية من مديرة المدرسة مرورًا بالمشرفين وأفراد الأمن وحتى موظفي الكاميرات المنوط بهم متابعة الأطفال، تم إجراء تحقيقات موسعة معهم وانتهت النيابة إلى إحالتهم".

وحول العقوبات، كشف العوضي أن الجنح في الظروف العادية تبدأ من ستة أشهر، لكنه شدد على أن: "في هذه القضية ومع توافر الظرف المشدد – باعتبار أن الواقعة حدثت في مدرسة وأن المتهمين منوط بهم حماية الأطفال – فإن الحد الأدنى للعقوبة هو سنة حبس، والأقصى عامين".

حماية الأطفال وضمان حقوقهم

وأكد المحامي أن هذه القضية تمثل رسالة قوية بأن العدالة ستأخذ مجراها وأن الإهمال والتقصير لن يمر دون مساءلة، في إطار حماية الأطفال وضمان حقوقهم.

طارق العوضي مدرسة الإسكندرية للغات سيدز سيدز للغات الإسكندرية الدولية للغات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

1000 جنيه فرق| الذهب يتراجع بقوة.. ومفاجأة في سعر عيار 21

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026 جميع المحافظات .. درجاتك هنا

الإعلان عن قبول دفعة جديدة بمعهد معاونى الأمن

الداخلية تعلن قبول دفعة جديدة بمعهد معاونى الأمن

محافظ الاسكندرية

محافظ الإسكندرية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 85,2%

سعر الذهب في مصر

640 جنيها انخفاضا في عيار 21 .. المعدن الأصفر يتراجع

صرف مرتبات شهر فبراير 2026

للوفاء باحتياجات رمضان.. تبكير موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2026

الشاب صاحب الواقعة

تربطهما علاقة زواج..القصة الكاملة لفتاة البحيرة وخطبيها وتبادل الاتهامات

زيزو

الأهلي يكشف تفاصيل إصابة أحمد سيد زيزو خلال مواجهة يانج أفريكانز

ترشيحاتنا

بايرن ميونخ

التعادل الإيجابي 2-2 يحسم مواجهة بايرن ميونيخ وهامبورج في الدوري الألماني

كامويش

الصفقة الجديدة.. أول تعليق من كامويش بعد انضمامه لـ الأهلي| شاهد

كامويش

حارب من أجل الفريق.. رسالة خاصة من إيفونا إلى كامويش بعد انضمامه للأهلي

بالصور

سعرها أقل من 720 ألف جنيه .. أرخص كروس أوفر زيرو في مصر

جاك JS2 موديل 2025
جاك JS2 موديل 2025
جاك JS2 موديل 2025

هدى الإتربي: سعيدة بوجودى فى دراما رمضان السنة دي بمسلسلين

هدى الإتربي
هدى الإتربي
هدى الإتربي

أقل من 600 ألف جنيه.. تخفيضات 2026 تضرب أسعار أرخص سيارة أتوماتيك بمصر

بروتون ساجا
بروتون ساجا
بروتون ساجا

يارا السكري تخطف الأنظار بإطلالة راقية تجمع بين الكلاسيكية والعصرية| صور

يارا السكري
يارا السكري
يارا السكري

فيديو

إمام عاشور

ابنته السبب .. تفاصيل صادمة وراء غياب إمام عاشور عن رحلة الأهلي

الكلاب الضالة

الحل في التحصين أم التصدير؟ متخصصون يناقشون أزمة الكلاب الضالة

خادمة هدى شعراوي

الخادمة حاولت حـ.رقــ.ها .. تفاصيل صادمــ.ة في اعترافات قاتــ.لة هدى شعراوي

أغانٍ وأناشيد مسيئة للرسول

أغانٍ وأناشيد مسيئة للرسول والأنبياء تشعل مواقع التواصل... وهذا أول تعليق من ناشرها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أين الحقيقة؟

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العِمَامَة.. حين يُلَفُّ القماشُ حول الرأس فيستقيم المعنى

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: بعض العلاقات درس لا قدر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: عمى الرادارات.. وبصيرة الدولة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

المزيد