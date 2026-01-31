استشاري تغذية يحذر: القلقاش مش بيتغسل قبل الاستخدام

أكد الدكتور مجدي نزيه، استشاري التغذية العلاجية،أن بعض أنواع الخضراوات والفاكهة لا تحتاج للغسل قبل الطهي أو الاستهلاك.

أوضح نزيه خلال لقائه مع برنامج "أنا وهو وهي"، والمذاع على قناة صدى البلد، أن بعض الخضروات والفواكه تتطلب عناية خاصة عند التحضير، بينما هناك أنواع لا تُغسل نهائيًا، كما أن الثوم لا يُغسل أبدًا، بل يُقشر فقط قبل الاستخدام، مشيرًا إلى أن القلقاس أيضًا لا يُغسل مطلقًا بسبب تركيبته الخاصة التي قد تتأثر بالماء.

وأشار نزيه إلى أنه عند تحضير القلقاس، يجب تقشيره جيدًا وإزالة الأجزاء الخارجية التي قد تحتوي على أتربة، مع استخدام سكين لتقطيعه قبل إضافته إلى الشوربة أو الطبخ، لضمان نقائه وعدم فقدانه قيمته الغذائية.

ولفت إلى أن معظم الفواكه المستخدمة في العصائر، سواء كانت طازجة أو مجمدة، يجب تقشيرها وغسلها حسب النوع، مشيرًا إلى أن الفواكه المجمدة لا تحتاج لغسل إضافي قبل تحضير العصير، لأنها تكون محفوظة بطريقة تمنع تلوثها، كما يحدث في محلات العصائر التجارية