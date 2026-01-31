التوقيت الأمثل لشرب الماء قبل الأكل أم بعده؟ .. استشاري تغذية يجيب| فيديو

يتساءل كثير من الناس عن التوقيت الأمثل لشرب الماء، وهل الأفضل أن يكون قبل الطعام، أثناءه، أم بعده؟

قبل الأكل أم بعده؟ دليلك العلمي لشرب الماء الصحي

قال الدكتور أحمد صبري استشاري التغذية ونحت القوام أن الحقيقة الأهم من التوقيت هو شرب كمية كافية من الماء يوميًا، والتي لا تقل عن 2 لتر، خاصة في فصل الشتاء حيث يقل الإحساس بالعطش، وقد يؤدي نقص الماء إلى شعور بالتعب، جفاف البشرة، وتأثير على عملية الهضم.

وأوضح صبري من خلال تصريحات خاصة لـ صدى البلد، ما أثبتته الدراسات وهو أن أفضل وقت لشرب الماء هو قبل تناول الطعام، لما له من فوائد كبيرة على الجسم:

تحسين حركة الجهاز الهضمي:

الماء قبل الوجبة يُهيئ المعدة والأمعاء لاستقبال الطعام والهضم بشكل أفضل.

الماء قبل الوجبة يُهيئ المعدة والأمعاء لاستقبال الطعام والهضم بشكل أفضل. تقليل كمية الطعام المتناولة:

شرب كوب من الماء قبل الأكل يقلل من الشعور بالجوع، وبالتالي يقلل السعرات الحرارية الداخلة إلى الجسم.

شرب كوب من الماء قبل الأكل يقلل من الشعور بالجوع، وبالتالي يقلل السعرات الحرارية الداخلة إلى الجسم. تهيئة المعدة للهضم:

الماء يساعد على تخفيف تركيز الأحماض بطريقة معتدلة، مما يسهل امتصاص العناصر الغذائية لاحقًا.

لماذا لا يُفضَّل شرب الماء أثناء الطعام؟

قبل الأكل أم بعده؟ دليلك العلمي لشرب الماء الصحي

على الرغم من شيوع هذه العادة، إلا أن شرب الماء أثناء الأكل له بعض التأثيرات السلبية على الهضم، مثل:

تخفيف تركيز الإنزيمات الهاضمة:

مثل إنزيم الليبيز المسؤول عن هضم الدهون.

مثل إنزيم الليبيز المسؤول عن هضم الدهون. حدوث ارتباك في عملية الهضم:

يميل الطعام إلى أن يختلط بالماء بكميات كبيرة، ما قد يبطئ عملية الهضم.

يميل الطعام إلى أن يختلط بالماء بكميات كبيرة، ما قد يبطئ عملية الهضم. ضعف امتصاص العناصر الغذائية:

الماء أثناء الأكل قد يقلل من قدرة الجسم على امتصاص الفيتامينات والمعادن الموجودة في الطعام.

ماذا عن شرب الماء بعد الطعام؟

قبل الأكل أم بعده؟ دليلك العلمي لشرب الماء الصحي

شرب الماء مباشرة بعد الأكل أيضًا له تأثيرات قد لا تكون مرغوبة، منها:

تمدد المعدة:

شرب الماء بعد الوجبة مباشرة يزيد من حجم المعدة، وقد يؤدي على المدى الطويل إلى تناول كميات أكبر من الطعام لاحقًا.

شرب الماء بعد الوجبة مباشرة يزيد من حجم المعدة، وقد يؤدي على المدى الطويل إلى تناول كميات أكبر من الطعام لاحقًا. زيادة القدرة الاستيعابية للمعدة:

مما قد يعطل الإحساس بالشبع الطبيعي ويؤدي إلى الإفراط في الأكل.

مما قد يعطل الإحساس بالشبع الطبيعي ويؤدي إلى الإفراط في الأكل. لذلك، إذا أردت شرب الماء بعد الطعام، يُفضَّل الانتظار ساعة على الأقل حتى تكمل المعدة عملية الهضم، ويكون امتصاص العناصر الغذائية أفضل.

نصائح عامة لشرب الماء بشكل صحي

تناول كوبين من الماء قبل كل وجبة رئيسية.

وزع شرب الماء على مدار اليوم، لا تنتظر الشعور بالعطش فقط.

احرص على شرب الماء بدرجة حرارة معتدلة، خصوصًا في الشتاء لتجنب البرودة المفرطة للمعدة.

قلل شرب الماء بكميات كبيرة أثناء الوجبات، واستخدمه بكميات قليلة إذا لزم الأمر.

إليكم الفيديو:

https://www.youtube.com/shorts/yLqzuvIhAI8?t=9&feature=share