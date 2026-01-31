قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إبراهيم فايق: الأهلي يتحرك لضم صفقة تحت السن قبل غلق القيد المحلي
برودة تسيطر على الأجواء.. حالة الطقس اليوم السبت 31 يناير
رئيس بورفؤاد : كل الدعم لتسويق منتجات شباب المستثمرين
محمود عامر: مسرحية ابن الأصول جذبتني للعمل مع المخرج مراد منير |فيديو
دعاء 12 شعبان لتيسير الحال.. اللهم فرج هم المهمومين
سعر الدولار في البنوك اليوم 31-1-2026
كل ما تريد معرفته عن جيتور G700 الرياضية الجديدة.. صور
التوقيت الأمثل لشرب الماء قبل الأكل أم بعده؟ .. استشاري تغذية يجيب| فيديو
إبراهيم عبدالجواد ينتقد بيان إمام عاشور: التبريرات أضعفت الموقف
البحث عن شاب غرق في مياة البحر اليوسفي بسمالوط شمال المنيا
وكالة إنفاذ قوانين الهجرة الأمريكية توسع صلاحيات الاعتقال بدون أمر قضائي
قبل الأكل أم بعده؟ دليلك العلمي لشرب الماء الصحي
أسماء عبد الحفيظ

يتساءل كثير من الناس عن التوقيت الأمثل لشرب الماء، وهل الأفضل أن يكون قبل الطعام، أثناءه، أم بعده؟

قال الدكتور أحمد صبري استشاري التغذية ونحت القوام أن الحقيقة الأهم من التوقيت هو شرب كمية كافية من الماء يوميًا، والتي لا تقل عن 2 لتر، خاصة في فصل الشتاء حيث يقل الإحساس بالعطش، وقد يؤدي نقص الماء إلى شعور بالتعب، جفاف البشرة، وتأثير على عملية الهضم.

  • وأوضح صبري من خلال تصريحات خاصة لـ صدى البلد، ما أثبتته الدراسات وهو أن أفضل وقت لشرب الماء هو قبل تناول الطعام، لما له من فوائد كبيرة على الجسم:
  • تحسين حركة الجهاز الهضمي:
    الماء قبل الوجبة يُهيئ المعدة والأمعاء لاستقبال الطعام والهضم بشكل أفضل.
  • تقليل كمية الطعام المتناولة:
    شرب كوب من الماء قبل الأكل يقلل من الشعور بالجوع، وبالتالي يقلل السعرات الحرارية الداخلة إلى الجسم.
  • تهيئة المعدة للهضم:
    الماء يساعد على تخفيف تركيز الأحماض بطريقة معتدلة، مما يسهل امتصاص العناصر الغذائية لاحقًا.

لماذا لا يُفضَّل شرب الماء أثناء الطعام؟

على الرغم من شيوع هذه العادة، إلا أن شرب الماء أثناء الأكل له بعض التأثيرات السلبية على الهضم، مثل:

  • تخفيف تركيز الإنزيمات الهاضمة:
    مثل إنزيم الليبيز المسؤول عن هضم الدهون.
  • حدوث ارتباك في عملية الهضم:
    يميل الطعام إلى أن يختلط بالماء بكميات كبيرة، ما قد يبطئ عملية الهضم.
  • ضعف امتصاص العناصر الغذائية:
    الماء أثناء الأكل قد يقلل من قدرة الجسم على امتصاص الفيتامينات والمعادن الموجودة في الطعام.

ماذا عن شرب الماء بعد الطعام؟

شرب الماء مباشرة بعد الأكل أيضًا له تأثيرات قد لا تكون مرغوبة، منها:

  • تمدد المعدة:
    شرب الماء بعد الوجبة مباشرة يزيد من حجم المعدة، وقد يؤدي على المدى الطويل إلى تناول كميات أكبر من الطعام لاحقًا.
  • زيادة القدرة الاستيعابية للمعدة:
    مما قد يعطل الإحساس بالشبع الطبيعي ويؤدي إلى الإفراط في الأكل.
  • لذلك، إذا أردت شرب الماء بعد الطعام، يُفضَّل الانتظار ساعة على الأقل حتى تكمل المعدة عملية الهضم، ويكون امتصاص العناصر الغذائية أفضل.

نصائح عامة لشرب الماء بشكل صحي

  • تناول كوبين من الماء قبل كل وجبة رئيسية.
  • وزع شرب الماء على مدار اليوم، لا تنتظر الشعور بالعطش فقط.
  • احرص على شرب الماء بدرجة حرارة معتدلة، خصوصًا في الشتاء لتجنب البرودة المفرطة للمعدة.
  • قلل شرب الماء بكميات كبيرة أثناء الوجبات، واستخدمه بكميات قليلة إذا لزم الأمر.

إليكم الفيديو:

https://www.youtube.com/shorts/yLqzuvIhAI8?t=9&feature=share 

