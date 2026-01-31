قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
السيطرة على حريق بالمنطقة الصناعية وإنقاذ المنشآت جنوب بورسعيد
صراعات داخلية.. شوبير: اتهام وليد صلاح الدين بتسريب أسرار الأهلي غير منطقي
باقي 14 يوم.. موعد أذان المغرب أول أيام رمضان 2026 وعدد ساعات الصيام
أقل سعر دولار اليوم 31-1-2026
جوجل تمد عمر تحديثات Pixel Tablet لعامين إضافيين!
أسعار ومواصفات شيري أريزو 6 في السوق السعودي
ازاي نعمل دايت قبل رمضان وننزل من 5 لـ 8 كيلو.. استشاري تغذية يوضح| فيديو
شوبير : تجاهل إعلامي متعمد ضد أحمد الجارحي داخل الأهلي
الأهلي يعود للقاهرة مباشرة بعد مواجهة يانج أفريكانز
حلمي طولان: تجربة جون إدوارد مع الزمالك لم تحقق النجاح المطلوب
رقص خادش وألفاظ خارجة.. القبض على صانعة محتوى بالدقهلية
إبراهيم عبدالجواد: سوء سلوك إمام عاشور سيؤدي لفشله فى الملاعب
أسماء عبد الحفيظ

قال الدكتور أحمد صبري، استشاري التغذية ونحت القوام، إن الفترة التي تسبق شهر رمضان تُعد فرصة ذهبية لفقدان وزن ملحوظ وتهيئة الجسم للصيام بطريقة صحية، مشيرًا إلى أن اتباع نظام غذائي متوازن دون حرمان هو المفتاح الأساسي لتحقيق نتائج جيدة ومستدامة.

وأوضح الدكتور أحمد صبري خلال تصريحات خاصة لـ صدى البلد، أن تنظيم الوجبات، وتقليل السكريات والنشويات البسيطة، مع الاعتماد على البروتين والخضروات، يساعد الجسم على الدخول في رمضان وهو أكثر استعدادًا، مما يقلل الشعور بالإجهاد والجوع خلال ساعات الصيام، ويُسهم في تحسين عملية الحرق والحفاظ على الكتلة العضلية.

ازاي نعمل دايت قبل رمضان وننزل من 5 لـ 8 كيلو؟

النظام الغذائي هيكون كالتالي:

أولًا: النشويات

200 جرام نشويات في اليوم متوزعين على الوجبات:

  • نص رغيف بلدي في الفطار
  • نص رغيف في الغدا
  • نص رغيف في العشا

أو بديلهم:

  • 8 معالق رز
  • أو بطاطس مسلوقة
  • أو بطاطا مسلوقة

ثانيًا: وجبة الفطار

مع نص الرغيف:

  • بروتين حوالي 150 جرام، زي:
  • 8 معالق فول
  • أو 2 بيضة مسلوقة
  • خضروات طماطم، خيار، خس… إلخ

ثالثًا: وجبة الغداء

  • بروتين من 200 لـ 250 جرام:
  • نص فرخة
  • أو سمكة متوسطة
  • أو 2 قطعة ستيك لحمة

طبق خضار صغير:

  • بامية
  • ملوخية
  • فاصوليا
  • الطهي يكون صحي، بمعلقة واحدة زبدة حيواني أو زيت
  • طبق سلطة
  • رابعًا: وجبة العشاء
  • نص رغيف

مصدر بروتين خفيف:

  • 8 معالق جبنة
  • أو علبة زبادي
  • خامسًا: السناك

سناك أو اتنين حسب احتياجك:

  • تفاحة
  • أو 3 فراولات
  • أو فشار من غير زيت كتير
  • مع الالتزام بالنظام ده:
  • شرب مياه كويس
  • تقليل السكر والحلويات
  • الحركة ولو مشي بسيط يوميًا

نقدر بإذن الله ننزل من 5 لـ 8 كيلو قبل رمضان ونستقبل الشهر بجسم أخف وحرق أحسن.

شاهد الفيديو:

https://www.youtube.com/shorts/0s4xdNag3_U 

دايت رمضان دايت قبل رمضان النشويات شهر رمضان

