ازاي نعمل دايت قبل رمضان وننزل من 5 لـ 8 كيلو.. استشاري تغذية يوضح| فيديو

قال الدكتور أحمد صبري، استشاري التغذية ونحت القوام، إن الفترة التي تسبق شهر رمضان تُعد فرصة ذهبية لفقدان وزن ملحوظ وتهيئة الجسم للصيام بطريقة صحية، مشيرًا إلى أن اتباع نظام غذائي متوازن دون حرمان هو المفتاح الأساسي لتحقيق نتائج جيدة ومستدامة.

وأوضح الدكتور أحمد صبري خلال تصريحات خاصة لـ صدى البلد، أن تنظيم الوجبات، وتقليل السكريات والنشويات البسيطة، مع الاعتماد على البروتين والخضروات، يساعد الجسم على الدخول في رمضان وهو أكثر استعدادًا، مما يقلل الشعور بالإجهاد والجوع خلال ساعات الصيام، ويُسهم في تحسين عملية الحرق والحفاظ على الكتلة العضلية.

ازاي نعمل دايت قبل رمضان وننزل من 5 لـ 8 كيلو؟

النظام الغذائي هيكون كالتالي:

أولًا: النشويات

200 جرام نشويات في اليوم متوزعين على الوجبات:

نص رغيف بلدي في الفطار

نص رغيف في الغدا

نص رغيف في العشا

أو بديلهم:

8 معالق رز

أو بطاطس مسلوقة

أو بطاطا مسلوقة

ثانيًا: وجبة الفطار

مع نص الرغيف:

بروتين حوالي 150 جرام، زي:

8 معالق فول

أو 2 بيضة مسلوقة

خضروات طماطم، خيار، خس… إلخ

ثالثًا: وجبة الغداء

بروتين من 200 لـ 250 جرام:

نص فرخة

أو سمكة متوسطة

أو 2 قطعة ستيك لحمة

طبق خضار صغير:

بامية

ملوخية

فاصوليا

الطهي يكون صحي، بمعلقة واحدة زبدة حيواني أو زيت

طبق سلطة

رابعًا: وجبة العشاء

نص رغيف

مصدر بروتين خفيف:

8 معالق جبنة

أو علبة زبادي

خامسًا: السناك

سناك أو اتنين حسب احتياجك:

تفاحة

أو 3 فراولات

أو فشار من غير زيت كتير

مع الالتزام بالنظام ده:

شرب مياه كويس

تقليل السكر والحلويات

الحركة ولو مشي بسيط يوميًا

نقدر بإذن الله ننزل من 5 لـ 8 كيلو قبل رمضان ونستقبل الشهر بجسم أخف وحرق أحسن.

