146 شادرا وخصومات قوية.. خطة حكومية للسيطرة على أسعار رمضان

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الدولة كثفت استعداداتها لاستقبال شهر رمضان المبارك، في ظل الزيادة الملحوظة في معدلات الاستهلاك، موضحًا أن معارض «أهلاً رمضان» ستقدم تخفيضات تتراوح بين 15% و25% على السلع الغذائية الأساسية.

وأوضح الحمصاني خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «حديث القاهرة»، الذي تقدمه الإعلامية هند الضاوي على قناة القاهرة والناس أن الحكومة أعدّت خطة متكاملة لإطلاق فعاليات معارض «أهلاً رمضان» اعتبارًا من شهر فبراير، تشمل إقامة 146 شادرًا بالتنسيق مع المحافظات ووزارة التنمية المحلية والغرف التجارية، بهدف التوسع في توفير السلع للمواطنين بمختلف المحافظات.

وأشار إلى أن انطلاق المعارض سيتم خلال الأسبوع الأول من شهر فبراير، بالتوازي مع افتتاح وزارة التموين لـ123 معرضًا إضافيًا، في إطار تنسيق شامل بين مختلف أجهزة الدولة لضمان توافر السلع الغذائية بكميات مناسبة والحفاظ على استقرار الأسعار.

وأكد المتحدث باسم مجلس الوزراء أن الحكومة حريصة على استمرار ضخ السلع الغذائية طوال شهر رمضان بأسعار مناسبة، لافتًا إلى أن معارض «أهلاً رمضان» تشهد سنويًا تخفيضات حقيقية نتيجة التعاون الوثيق بين الاتحاد العام للغرف التجارية ووزارة التموين.

وأضاف الحمصاني أن وزارة التموين بدأت بالفعل في افتتاح عدد من المعارض والشوادر بعدد من المحافظات، ضمن خطة تستهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين وضمان توفير السلع الأساسية بجودة جيدة وأسعار مخفضة طوال الشهر الكريم.