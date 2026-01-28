محافظ الدقهلية يتفقد معرض أهلا رمضان بالغرفة التجارية

تفقد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، معرض"أهلا رمضان" للسلع والمواد الغذائية بأسعار مخفضة بمقر الغرفة التجارية بمدينة المنصورة، وأكد أن الدولة تهدف إلى توفير مختلف السلع الغذائية بأسعار تناسب محدودي الدخل والأسر المتوسطة لتخفيف العبء عنهم، والسعي لتلبية احتياجاتهم، وذلك بالتنسيق بين مديرية التموين، والغرفة التجارية، وجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وجهاز شباب الخريجين بالمحافظة.

وتفقد محافظ الدقهلية المنتجات والسلع الغذائية داخل المعرض واستمع إلى العارضين، وأكد على ضرورة الالتزام بجودة المنتجات والسلع المعروضة والالتزام بالأسعار المخفضة، والتقى بالمواطنين داخل المعرض، وأوضح أن المعرض يضم مختلف أنواع السلع والمواد الغذائية بأسعار مخفضة تتراوح من 15% إلى 30 % عن أسعار السوق الخارجي، بالإضافة إلى جودة وسلامة السلع والمنتجات المعروضة.

وأشار "مرزوق "إلى أن افتتاح معرض أهلا رمضان بالغرفة التجارية بالمنصورة، يأتي إلى جانب المعرضين الدائمين بحي شرق وغرب المنصورة والسوق الحضاري بطلخا، فضلا عن منافذ أمان وضد الغلاء، وجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، كل هذا يأتي في إطار خطة لإقامة معارض أهلا رمضان في جميع مراكز ومدن وأحياء المحافظة.

وأوضح أن الهدف من هذه المعارض هو توفير احتياجات الأسرة من السلع الغذائية المختلفة بأسعار تنافسية، ووجه بشن حملات يومية على جميع المعارض والمنافذ والمحال التجارية، للتأكد من الإلتزام بالأسعار المعلنة وعدم المغالاة أو الغش التجاري واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.

ويضم المعرض تشكيلة كبيرة من مختلف المنتجات والسلع الغذائية التي تلزم الأسرة منها، إلى جانب منتجات رمضان مثل التمور بأنواعها بأسعار متميزة، والجلاش وقمر الدين والمشمش والزبيب وجوز الهند، ومختلف العصائر وجميع انواع البقوليات، بالإضافة إلى فوانيس رمضان.

جاء ذلك بحضور المحاسب علي حسن مدير مديرية التموين، والدكتورة شيماء الهندي مدير عام التجارة الداخلية