القبض على رجل وسيدتين يمارسون الأعمال المنافية للآداب بالإسكندرية والدقهلية

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط رجل وسيدتين لقيامهم بممارسة الفجور والأعمال المنافية للآداب بنطاق محافظتي “الإسكندرية والدقهلية”.

وكانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة، أكدت قيام (شخص، سيدتان "لهم معلومات جنائية") باستخدام أحد تطبيقات الهواتف المحمولة؛ للإعلان عن ممارسة الفجور والأعمال المنافية للآداب للراغبين، مقابل مبالغ مالية.

وعقب تقنين الإجراءات؛ تم ضبطهم بنطاق محافظتي "الإسكندرية والدقهلية" وبحوزتهم 4 هواتف محمولة، وبفحصهم؛ تبين احتوائهم على دلائل تؤكد نشاطهم الإجرامي"، وبمواجهتهم؛ اعترفوا بنشاطهم الإجرامي على النحو المشار إليه.

واتخذت الإجراءات القانونية، وذلك في إطار جهود مكافحة الجرائم المنافية للآداب العامة.