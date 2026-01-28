قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

حريق شقة عريس في منزل بقرية قرقارص بأسيوط

اندلاع حريق
اندلاع حريق
إيهاب عمر

تمكنت قوات الحماية المدنية والإطفاء من السيطرة على حريق اندلع في منزل بقرية قرقارص بمركز أسيوط أسفر عن احتراق شقة عريس.


تلقى اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط إخطارًا من مأمور مركز شرطة أسيوط يفيد ورود بلاغا من غرفة عمليات النجدة بنشوب حريق داخل منزل بقرية قرقارص.


إنتقل إلى موقع الحادث ضباط المركز والإسعاف وقوات الحماية المدنية والإطفاء وتبين من المعاينة والفحص نشوب حريق بمنزل " حسن محمد عبد المعطي" على الترعة المُرّة، ما أسفر عن احتراق شقة عريس بالكامل، دون وقوع أي خسائر بشرية.


تحرر محضر بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة.

