حريق شقة عريس في منزل بقرية قرقارص بأسيوط

تمكنت قوات الحماية المدنية والإطفاء من السيطرة على حريق اندلع في منزل بقرية قرقارص بمركز أسيوط أسفر عن احتراق شقة عريس.



تلقى اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط إخطارًا من مأمور مركز شرطة أسيوط يفيد ورود بلاغا من غرفة عمليات النجدة بنشوب حريق داخل منزل بقرية قرقارص.



إنتقل إلى موقع الحادث ضباط المركز والإسعاف وقوات الحماية المدنية والإطفاء وتبين من المعاينة والفحص نشوب حريق بمنزل " حسن محمد عبد المعطي" على الترعة المُرّة، ما أسفر عن احتراق شقة عريس بالكامل، دون وقوع أي خسائر بشرية.



تحرر محضر بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة.