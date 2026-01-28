هاني سري الدين: الإصلاح المؤسسي وزيادة الاستثمارات الخاصة أولوية المرحلة المقبلة

قال الدكتور هاني سري الدين، المرشح على منصب رئيس حزب الوفد، إن الدولة المصرية تحتاج إلى إصلاح مؤسسي شامل يدعم مناخ الاستثمار، مع التركيز على تشجيع الاستثمارات الخاصة ورفع كفاءة الإنتاج وزيادة معدلات التصدير.



وأوضح خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن العامين المقبلين يجب أن يشهدا إدارة أكثر إحكامًا للملف الاقتصادي، مؤكدًا أهمية عدم زيادة حجم الديون الخارجية، والاعتماد بدلاً من ذلك على جذب الاستثمارات وزيادة موارد النقد الأجنبي وإيرادات الدولار، مع الاستمرار في تعزيز احتياطي النقد الأجنبي.



وأشار إلى ضرورة تقليل حجم الاستثمارات العامة مقابل التوسع في الاستثمارات الخاصة، لافتًا إلى أن سوق المال يمثل عنصرًا أساسيًا في الاقتصاد، وأن البورصة المصرية تُعد مرآة حقيقية للأداء الاقتصادي.



وأضاف أن زيادة حجم التداول في البورصة يسهم في تقليل عمليات التلاعب وتعزيز الحوكمة، مؤكدًا أن سوق النمو يشهد توسعًا ملحوظًا، لكنه يتأثر بشكل مباشر بالمتغيرات الإقليمية والدولية المحيطة.



