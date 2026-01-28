هاني سري الدين: نسعى لإصلاح مؤسسي ومالي شامل داخل حزب الوفد

أكد الدكتور هاني سري الدين المرشح على منصب رئيس حزب الوفد، أن المرحلة الحالية تتطلب طي صفحة الماضي، والبدء في العمل الجاد من أجل المستقبل، بهدف إعادة حزب الوفد ليكون تيارًا وطنيًا حقيقيًا يعبر عن الشارع المصري.

وأشار خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، إلى أن تحقيق هذا الهدف لن يتم إلا من خلال إصلاح مؤسسي شامل، إلى جانب إعادة صياغة الخطاب السياسي للحزب بما يتناسب مع المتغيرات الحالية.

وأضاف أنه يعمل على تنفيذ إصلاح مالي وتمويلي لإعادة هيكلة حزب الوفد، مؤكدًا أن انتخابات رئاسة الحزب تستهدف مواجهة بـ«الإقصاء الناعم» لأي قيادة تتولى المسؤولية داخل الحزب.وشدد على أن رئاسة حزب الوفد تمثل حلمًا شخصيًا يسعى لتحقيقه، لافتًا إلى أن تراجع الدور السياسي للحزب تزامن مع أزمة مالية أثرت على قدرته في التواجد الفعّال داخل المحافظات، وهو ما انعكس سلبًا على الحياة الحزبية بشكل عام في مصر.



