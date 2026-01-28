هاني سري الدين: الدولة مرت بأربع مراحل من التحديات حتى الوصول للإصلاح المؤسسي

قال الدكتور هاني سري الدين، المرشح على منصب رئيس حزب الوفد في مصر، إن الدولة منذ عام 2013 مرت بعدة مراحل من التحديات، وكان التركيز في المرحلة الأولى على عودة مؤسسات الدولة، على غرار ما حدث في ليبيا وسوريا، وهو ما كان يهدد سلامة الدولة المصرية، مشيرًا إلى أن هذه كانت أولوية قصوى.

وقال خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، إن أمن الدولة والحفاظ عليها كان هدفًا أساسيًا، وإن ترشح الرئيس السيسي يُعد أمنا قوميا مصريا لإنقاذ الدولة، مؤكدًا أن هذه المرحلة نجحنا فيها باقتدار.

وأضاف أن المرحلة الثانية تمثلت في مرحلة البنية الأساسية، حيث كانت هناك بنية متهالكة، إلى جانب انتشار الالتهاب الكبدي الوبائي، موضحًا أن الدولة نجحت في القضاء على وباء ومرض مزمن.

وأوضح أن المرحلة الثالثة هي مرحلة الإصلاح الاقتصادي، مشيرًا إلى أن المرحلتين السابقتين كان لهما كلفة كبيرة، وأنه كانت هناك فترة لن يستثمر فيها أحد، لذلك عانينا لفترة، ثم بدأنا مرحلة الإصلاح الاقتصادي، لأنه لا يمكن تنفيذ إصلاح اقتصادي ضخم في ظل مرحلة بناء داخلي فقط.

وأشار إلى أن المرحلة الرابعة التي ندخل عليها حاليًا هي مرحلة الإصلاح المؤسسي، موضحًا أنه تم البدء بالإصلاح الاقتصادي والإصلاح الهيكلي من خلال إدخال الاستثمار الخاص، لافتًا إلى أن 80% من قوة التشغيل في القطاع الخاص.

واختتم: نحتاج إلى مشاركة القطاع الخاص في مشروعات التعليم على مستوى المحافظات، كما أن للقطاع الخاص دورًا كبيرًا في زيادة التصنيع المحلي".

