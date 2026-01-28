هاني سري الدين: نحتاج لمشاركة القطاع الخاص في مشروعات التعليم على مستوى المحافظات

قال الدكتور هاني سري الدين المرشح على منصب رئيس حزب الوفد، إن المرحلة الثالثة من مسار الدولة كانت مرحلة الإصلاح الاقتصادي، موضحًا أن المرحلتين السابقتين تطلبت تكلفة كبيرة، وشهدت فترة عزوف عن الاستثمار، ما انعكس على الأوضاع الاقتصادية.

وأوضح خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن الدولة انتقلت لاحقًا إلى تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي شامل، مؤكدًا أنه لا يمكن تنفيذ إصلاح اقتصادي واسع النطاق دون الانتهاء من مرحلة البناء الداخلي واستعادة الاستقرار.

وأشار إلى أن المرحلة الرابعة التي تدخلها الدولة حاليًا هي مرحلة الإصلاح المؤسسي، لافتًا إلى البدء في الإصلاح الهيكلي وتعزيز دور الاستثمار الخاص، الذي يمثل نحو 80% من قوة التشغيل في مصر.



وشدد على أهمية مشاركة القطاع الخاص في مشروعات التعليم على مستوى المحافظات، إلى جانب دوره المحوري في زيادة معدلات التصنيع المحلي ودعم الاقتصاد الوطني.



