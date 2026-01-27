السيد البدوي: كل من يدعمون دكتور هاني سري الدين أسقطتهم في مرتين بهزيمة ساحقة

قال السياسي البارز السيد البدوي المرشح لرئاسة حزب الوفد، إن المفاجاه كانت كانت عمرو موسى في تاييده للدكتور هاني سري الدين، مضيفا أن كل من يدعمون دكتور هاني سري الدين اسقطتهم في مرتين بهزيمة ساحقة.

واضافت السياسي البارز السيد البدوي المرشح لرئاسة حزب الوفد، في لقاء مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج علي مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن من يطلقون على انفسهم شيوخ الوفد هللوا لفصل تسع قيادات من الهيئة العليا ووصفهم بالخلية الارهابية.

وتابع السياسي البارز السيد البدوي المرشح لرئاسة حزب الوفد، أن شيوخ الوفد كان يجب عليهم التجرد من مشاعر الكراهية، مستدركا أن هاني سري الدين كان في الحزب الوطني ثم الدستور مع البرادعي ثم المصريين الأحرار مع نجيب ساويرس.