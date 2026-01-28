كفاية غربة وارمي التكال.. محمد فؤاد يطرح أحدث أغانيه

طرح المطرب محمد فؤاد أحدث أغانيه بعنوان “كفاية غربة” ، و"ارمي التكال" عبر قناته الرسمية على يوتيوب.

وشارك محمد فؤاد بوستر الأغنيتين عبر حسابه الرسمى بموقع انستجرام، وكتب معلقا: "دلوقتي تقدر تسمع أغاني فؤش الجديدة كفاية غربة، وارمي التُكال على القناة الرسمية على اليوتيوب ومن خلال جميع المنصات".

وأعلن الفنان محمد فؤاد عن تفاصيل عودته المرتقبة إلى السينما بعد غياب دام أكثر من 21 عامًا، من خلال فيلم جديد بعنوان «قلبي في نيويورك».

وقال فؤاد مخاطبًا جمهوره: «فيه فيلم اسمه قلبي في نيويورك، افتكروا الفيلم ده»، وأوضح أن العمل السينمائي يتميز بتفاصيل كثيرة وشخصيات متعددة، مع تصوير أغلب مشاهده في الخارج، مشيرًا إلى أن حوالى 80% من الفيلم تم تصويره في الولايات المتحدة وأمريكا اللاتينية.

وحول طبيعة العمل، أشار إلى طابعه عالمي، مؤكدًا أن التجربة تم إعدادها بطريقة مختلفة عن أعماله السابقة، معتمدًا على مواقع تصوير متعددة لخدمة قصة الفيلم.

يذكر أن آخر عمل سينمائى عُرض للفنان محمد فؤاد هو فيلم «غاوي حب» الذى طُرح في السينمات عام 2005.