فأر يُثير الجدل في كامب نو قبل مواجهة برشلونة وكوبنهاجن
الأوقاف تعلن الخطة الدعوية المتكاملة لشهر رمضان 2026
روبيو: إجراءاتنا تجاه فنزويلا «حجر صحي» وليست احتلالًا
بنك كندا يبقي على سعر الفائدة الرئيسي عند 2.25%
البنك المركزي الغاني يخفض سعر الفائدة الرئيسي 250 نقطة أساس
انطلاق المعسكر الإعدادي الأخير لمنتخب مصر للكرة النسائية تحت 20 عامًا
تحديث غير متوقع.. آبل تمدد عمر الأجهزة القديمة| القائمة الكاملة
الزمالك يعود من جديد ويهزم بتروجت بثنائية في الدوري
انخفاض الرؤية الأفقية.. "الأرصاد" تُحذر من أتربة عالقة وتقلبات جوية في الصعيد وسيناء
الباقة الشهرية بتخلص.. هل يوجد إنترنت بلا حدود في مصر؟
استشاري تشريعات رقمية: 98 مليون مستخدم للإنترنت في مصر ونسبة الأطفال 35%
مفتي الجمهورية يستقبل وفدًا من مكتب شيخ الإسلام في تايلاند لبحث سبل التعاون
فن وثقافة

كفاية غربة وارمي التكال.. محمد فؤاد يطرح أحدث أغانيه

محمد فؤاد
محمد فؤاد
تقى الجيزاوي

طرح المطرب محمد فؤاد أحدث أغانيه بعنوان “كفاية غربة” ، و"ارمي التكال" عبر قناته الرسمية على يوتيوب.

وشارك محمد فؤاد بوستر الأغنيتين عبر حسابه الرسمى بموقع انستجرام، وكتب معلقا: "دلوقتي تقدر تسمع أغاني فؤش الجديدة كفاية غربة، وارمي التُكال على القناة الرسمية على اليوتيوب ومن خلال جميع المنصات".

وأعلن الفنان محمد فؤاد عن تفاصيل عودته المرتقبة إلى السينما بعد غياب دام أكثر من 21 عامًا، من خلال فيلم جديد بعنوان «قلبي في نيويورك».

وقال فؤاد مخاطبًا جمهوره: «فيه فيلم اسمه قلبي في نيويورك، افتكروا الفيلم ده»، وأوضح أن العمل السينمائي يتميز بتفاصيل كثيرة وشخصيات متعددة، مع تصوير أغلب مشاهده في الخارج، مشيرًا إلى أن حوالى 80% من الفيلم تم تصويره في الولايات المتحدة وأمريكا اللاتينية.

وحول طبيعة العمل، أشار إلى طابعه عالمي، مؤكدًا أن التجربة تم إعدادها بطريقة مختلفة عن أعماله السابقة، معتمدًا على مواقع تصوير متعددة لخدمة قصة الفيلم.

يذكر أن آخر عمل سينمائى عُرض للفنان محمد فؤاد هو فيلم «غاوي حب» الذى طُرح في السينمات عام 2005.

محمد فؤاد كفاية غرية ارمى التكال اغانى محمد فؤاد ألبوم محمد فؤاد

