محمد فؤاد يعلن عن طرح أغنيتين من ألبومه

نشر الفنان محمد فؤاد تعليقا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام يعلن فيه عن موعد أغنيتين من ألبومه الجديد.

https://www.instagram.com/p/DUCf5xmCOZJ/?igsh=MWFsZGJmcXB5ZXFrdQ==

وقال محمد فؤاد : إن اليوم موعد طرح أغنيتي كفاية غربة وإرمي التكال في تمام الساعة 6 مساءً، مضيفًا: أضحك في وش الناس خلي الحلو اللي فيك دايمًا يبان للناس.

عودة محمد فؤاد للسينما

أعلن الفنان محمد فؤاد عن تفاصيل عودته المرتقبة إلى السينما بعد غياب دام أكثر من 21 عامًا، من خلال فيلم جديد بعنوان «قلبي في نيويورك».

وقال فؤاد مخاطبًا جمهوره: «في فيلم اسمه قلبي في نيويورك، افتكروا الفيلم ده»، وأوضح أن العمل السينمائي يتميز بتفاصيل كثيرة وشخصيات متعددة، مع تصوير أغلب مشاهده في الخارج، مشيرًا إلى أن حوالى 80% من الفيلم تم تصويره في الولايات المتحدة وأمريكا اللاتينية.

وحول طبيعة العمل، أشار إلى طابعه عالمي، مؤكدًا أن التجربة تم إعدادها بطريقة مختلفة عن أعماله السابقة، معتمدًا على مواقع تصوير متعددة لخدمة قصة الفيلم.

يذكر أن آخر عمل سينمائى عُرض للفنان محمد فؤاد هو فيلم «غاوي حب» الذى طُرح في السينمات عام 2005.