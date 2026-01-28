قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الكواليس الكاملة لفشل صفقة الأهلي مع الفلسطيني محمد محمود.. خاص
قاضي يعطل عمل قوات الجمارك.. وترامب ينفي اعتقال "الطفل ليام"
الدولار الأمريكي قرب أدنى مستوياته في 4 سنوات وسط ضغوط سياسية وترقب قرار بنك الفيدرالي
ثروت الزيني: الدواجن اليوم بـ 72 جنيها والمربي بيكسب 2 جنيه
الذهب يعانق 5000 دولار للأونصة عالميًا.. وتوقعات بصعوده إلى 6000 في 2026
طلب إحاطة بالنواب لمراجعة تطبيق الرسوم الجمركية على هواتف القادمين من الخارج
زلزال بقوة 4.4 درجة يضرب محافظة "هوكايدو" اليابانية
الأرصاد: أمطار متفاوتة الشدة وانخفاض طفيف في درجات الحرارة اليوم الأربعاء
من يذهب للملحق؟.. الجولة الأخيرة تحدد مصير 14 فريقًا في دوري أبطال أوروبا
رفض عربي وإقليمي لأي تصعيد يشعل أي حرب في المنطقة
إيران تؤكد سيطرتها على مضيق "هرمز" و تُسقط مسيرة إسرائيلية وتعدم جاسوسا
الأربع ولا الخميس؟ موعد أول يوم رمضان في مصر فلكيا
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
حسن الرداد يبدأ تسجيل "الإسكندر الأصغر" لرمضان 2026

حسن الرداد
حسن الرداد
نشر الفنان حسن الرداد، عبر صفحته الرسمية على تطبيق الصور والفيديوهات الشهير إنستجرام، صورة أثناء تسجيل مسلسله الإذاعي الجديد" الإسكندر الأصغر". 

مسلسل الإسكندر الأصغر من تأليف أحمد درويش، ومن إخراج تامر حسني، ومقرر عرضه علي الاذاعة المصرية خلال شهر رمضان الكريم. 

و بدأ حسن الرداد تصوير دوره ضمن أحداث فيلمه"طه الغريب"  احد اللوكيشنات الخاصة بالفيلم . 

وتعتبر رواية "طه الغريب" من اهم الروايات التي قد لاقت نجاحا جماهيريا كبيرا خلال الفترة الماضية ولذلك قد قرر صناع العمل بتحويلها الي عمل سينمائي .

"طه الغريب" من بطولة حسن الرداد وتارا عماد و من تأليف الكاتب محمد صادق و انتاج محمد احمد السبكي وإخراج عثمان ابو لبن ومن المقرر ان يتم تحديد ميعاد عرضة بالسينمات بعد الانتهاء من تصوير مشاهدة.

