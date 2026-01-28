حسن الرداد يبدأ تسجيل "الإسكندر الأصغر" لرمضان 2026

نشر الفنان حسن الرداد، عبر صفحته الرسمية على تطبيق الصور والفيديوهات الشهير إنستجرام، صورة أثناء تسجيل مسلسله الإذاعي الجديد" الإسكندر الأصغر".

مسلسل الإسكندر الأصغر من تأليف أحمد درويش، ومن إخراج تامر حسني، ومقرر عرضه علي الاذاعة المصرية خلال شهر رمضان الكريم.

و بدأ حسن الرداد تصوير دوره ضمن أحداث فيلمه"طه الغريب" احد اللوكيشنات الخاصة بالفيلم .

وتعتبر رواية "طه الغريب" من اهم الروايات التي قد لاقت نجاحا جماهيريا كبيرا خلال الفترة الماضية ولذلك قد قرر صناع العمل بتحويلها الي عمل سينمائي .

"طه الغريب" من بطولة حسن الرداد وتارا عماد و من تأليف الكاتب محمد صادق و انتاج محمد احمد السبكي وإخراج عثمان ابو لبن ومن المقرر ان يتم تحديد ميعاد عرضة بالسينمات بعد الانتهاء من تصوير مشاهدة.