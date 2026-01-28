القائمة الكاملة والنهائية لمسلسلات رمضان 2026

أيام قليلة تفصلنا عن انطلاق الماراثون الرمضاني، وهو الموسم الأعلى مشاهدة والأهم فى الدراما المصرية، وفى السطور التالية نرصد القائمة الكاملة للأعمال المقرر عرضها فى الشهر الكريم.

درش

الأبطال: مصطفى شعبان – سهر الصايغ

عدد الحلقات: 30

تأليف: محمود حجاج

إخراج: أحمد خالج أمين

رأس الأفعي

الأبطال: أمير كرارة

عدد الحلقات: 30

تأليف: هاني سرحان

إخراج: محمد بكير

علي كلاي

الأبطال: أحمد العوضي – درة

عدد الحلقات: 30

تأليف: محمود حمدان

إخراج: محمد عبد السلام

فخر الدلتا

الأبطال: أحمد رمزي – انتصار

عدد الحلقات: 30

تأليف: عبد الرحمن جاويش

إخراج: هادي بسيوني

على قد الحب

الأبطال: نيللي كريم – شريف سلامة

عدد الحلقات: 30

تأليف: مصطفى جمال هاشم

إخراج: خالد سعيد

أولاد الراعي

الأبطال: ماجد المصري – أحمد عيد

عدد الحلقات: 30

تأليف: ريمون مقار

إخراج: محمود كامل

وننسى اللي كان

الأبطال: ياسمين عبد العزيز – كريم فهمي

عدد الحلقات: 30

تأليف: عمرو محمود ياسين

إخراج: محمد الخبيري

المداح "أسطورة النهاية"

الأبطال: حمادة هلال – فتحي عبد الوهاب

عدد الحلقات: 30 حلقة

تأليف: أمين جمال

إخراج: أحمد سمير فرج

الكينج

الأبطال: محمد عادل إمام – حنان مطاوع

عدد الحلقات: 30

تأليف: محمد صلاح العزب

إخراج: شيرين عادل

إفراج

الأبطال: عمرو سعد – تارا عماد

عدد الحلقات: 30

تأليف: أحمد حلبة – محمد فوزي

إخراج: أحمد خالد موسى

مناعة

الأبطال: هند صبري – رياض الخولي

عدد الحلقات: 15

تأليف: عباس أبو الحسن " قصة " – عمرو الدالي " سيناريو وحوار "

إخراج: حسين المنباوي

أصحاب الأرض

الأبطال: منة شلبي – إياد نصار

عدد الحلقات: 15

تأليف: عمار صبري

إخراج: بيتر ميمي

اتنين غيرنا

الأبطال: آسر ياسين – دينا الشربيني

عدد الحلقات: 15

تأليف: رنا أبو الريش

إخراج: خالد الحلفاوي

حكاية نرجس

الأبطال: ريهام عبد الغفور

عدد الحلقات: 15

تأليف: عمار صبري

إخراج: سامح علاء

عين سحرية

الأبطال: عصام عمر – باسم سمرة

عدد الحلقات: 15

تأليف: هشام هلال

إخراج: سدير مسعود

عرض وطلب

الأبطال: سلمي أبو ضيف – محمد حاتم

عدد الحلقات: 15

تأليف: محمود عزت

إخراج: عمرو موسى

توابع

الأبطال: ريهام حجاج – أسماء أبو اليزيد

عدد الحلقات: 15 حلقة

تأليف: محمد ناير

إخراج: يحيى إسماعيل

اللون الأزرق

الأبطال: جومانا مراد – نجلاء بدر

عدد الحلقات: 15 حلقة

تأليف: مريم ناعوم

إخراج: سعد هنداوي

فرصة أخيرة

الأبطال: محمود حميدة – طارق لطفي

عدد الحلقات: 15 حلقة

تأليف: أمين جمال "قصة" – محمود عزت "سيناريو وحوار"

إخراج: أحمد عادل سلامة

النص الثاني

الأبطال: أحمد أمين – أسماء أبو اليزيد

عدد الحلقات: 15

تأليف: شريف عبد الفتاح

إخراج: حسام علي

كلهم بيحبوا مودي

الأبطال : ياسر جلال – آيتن عامر

عدد الحلقات: 15

تأليف: أيمن سلامة

إخراج: أحمد شفيق

بيبو

الأبطال: أحمد بحر "كزبرة" – هالة صدقي

عدد الحلقات: 15

تأليف: تامر محسن

إخراج: أحمد شفيق

كان يا مكان

الأبطال: ماجد الكدواني – يسرا اللوزي

عدد الحلقات: 15

تأليف: شيرين دياب

إخراج: كريم العدل

أب ولكن

الأبطال: محمد فراج – سلوى عثمان

عدد الحلقات: 15

تأليف وإخراج: ياسمين أحمد كامل

حد أقصى

الأبطال: روجينا – محمد القس

عدد الحلقات: 15

تأليف: هشام هلال

إخراج: مايا أشرف زكي

فن الحرب

الأبطال: يوسف الشريف – شيري عادل

عدد الحلقات: 15

تأليف: عمرو سمير عاطف

إخراج: محمود عبد التواب

المصيدة

الأبطال: حنان مطاوع – خالد سليم

عدد الحلقات: 15

تأليف: يحيى حمزة

إخراج: مصطفى أبو سريع

السوق الحرة

الأبطال: محمد ثروت – هالة فاخر

تأليف: هشام يحيى

إخراج: شادي علي

اسأل روحك

الأبطال: ياسمين رئيس – أحمد فهمي

عدد الحلقات: 30

تأليف: محمد حناوي

إخراج: رضا عبد الرازق

قطر صغنطوط

الأبطال: محمد رجب – كريم عفيفي

عدد الحلقات: 15

تأليف: محمد سمير مبروك

إخراج: هاني حمدي

الست موناليزا

الأبطال: مي عمر – سوسن بدر

عدد الحلقات: 15

تأليف: محمد سيد بشير

إخراج: محمد علي

بابا وماما جيران

الأبطال: أحمد داود – ميرنا جميل

عدد الحلقات: 15

تأليف: محمد سليمان عبد المالك – ولاء شريف

إخراج: محمد كريم

المتر سمير

الأبطال: كريم محمود عبد العزيز – ناهد السباعي

عدد الحلقات: 15

تأليف: ممدوح متولي

إخراج: خالد مرعي

نون النسوة

الأبطال: مي كساب – هبة مجدي

عدد الحلقات: 15

تأليف: محمد الحناوي

إخراج: إبراهيم فخر

هي كيميا

الأبطال: دياب – مصطفى غريب

عدد الحلقات: 15

تأليف: مهاب طارق

إخراج: إسلام خيري

سوا سوا

الأبطال: أحمد مالك – هدي المفتي

عدد الحلقات: 15

تأليف: مهاب طارق

إخراج: عصام عبد الحميد

السرايا الصفراء

الأبطال: وفاء عامر – سارة سلامة

تأليف: حسين مصطفى محرم

إخراج: جوزيف نبيل

حق ضايع

الأبطال: لوسي – نسرين أمين

عدد الحلقات: 15

تأليف: حسين مصطفى محرم

إخراج: محمد عبد الخالق

إعلام وراثة

الأبطال: سهر الصايغ – عمرو عبد الجليل

تأليف: كريم سرور

إخراج: حسن صالح

البخت

الأبطال: عبير صبري – أحمد عبد العزيز

تأليف: حسام موسى

إخراج: معتز حسام